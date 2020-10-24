На роботу як на каторгу: що робити при вигоранні
Коли звичні робочі завдання здаються нестерпними і колеги вас дратують, коли відчуття бадьорості не настає навіть у вихідні чи хочеться дистанціюватися – це може свідчити про те, що ви маєте вигорання.
Вигорання – проблема, яка потребує негайного вирішення
Це синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, з яким людина не може ефективно впоратися.
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Вигорання можуть спричиняти ряд факторів, пов'язаних із роботою:
- Неможливість впливати на процеси, які стосуються вашої роботи;
- Відчуття ізольованості в колективі;
- Незрозумілі та нечіткі робочі вимоги/очікування;
- Незручні робочі умови (колеги відволікають, а керівництво втручається в роботу в дрібних питаннях);
- Відсутність балансу між роботою та особистим життям.
Додайте до цього постійну роботу в позаробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим у всі процеси, а також монотонність роботи та відсутність помітних її результатів.
Основними симптомами вигорання є:
- Сильне відчуття виснаження;
- Відчуженість від роботи, негативне або цинічне ставлення до роботи або колег;
- Знижена професійна ефективність та психологічне дистанціювання від професійних обов'язків.
Не соромтеся і вирішуйте цю проблему
Такий стан може супроводжуватися проблемами зі сном та харчовою поведінкою, сильним зниженням концентрації, труднощами в спілкуванні з іншими. Серйозними наслідками може бути порушення роботи імунітету, як наслідок вразливість до інфекцій, та навіть вищий ризик появи серцево-судинних хвороб та депресії.
Синдром вигорання залишає людину виснаженою фізично та емоційно, позбавленою мотивації, з відчуттям порожнечі та браком сил робити речі, які колись приносили задоволення. У такі моменти може хотітися внести дуже радикальних змін до свого життя. Про те, що таке вигорання, як розпізнати та як з ним впоратися, читайте в тексті Спецпроєкт "Психея".
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У ньому також є поради щодо того, як почати розмову з людиною, яка, як вам здається, може переживати вигорання, і як просити про допомогу, якщо вигорання відчуваєте ви самі.
Якщо щось з цього є близьким для вас особисто і ви відчуєте, що скоріше за все це вигорання – не варто соромитися говорити про це. Це перший крок у подоланні проблеми.