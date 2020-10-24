Коли звичні робочі завдання здаються нестерпними і колеги вас дратують, коли відчуття бадьорості не настає навіть у вихідні чи хочеться дистанціюватися – це може свідчити про те, що ви маєте вигорання.

Вигорання – проблема, яка потребує негайного вирішення

Це синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, з яким людина не може ефективно впоратися.

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Вигорання можуть спричиняти ряд факторів, пов'язаних із роботою:

Неможливість впливати на процеси, які стосуються вашої роботи;

Відчуття ізольованості в колективі;

Незрозумілі та нечіткі робочі вимоги/очікування;

Незручні робочі умови (колеги відволікають, а керівництво втручається в роботу в дрібних питаннях);

Відсутність балансу між роботою та особистим життям.

Додайте до цього постійну роботу в позаробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим у всі процеси, а також монотонність роботи та відсутність помітних її результатів.