Уряд виділить гроші 28 родинам бранців Кремля
При Міністерстві тимчасово окупованих територій вирішили виділити гроші на підтримку родин політичних в'язнів Росії. Всього виділять 2,8 мільйона гривень для 28 родин бранців – по 100 тисяч гривень кожній.
Відповідне рішення схвалила міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням людей політичними в'язнями Росії внаслідок війни. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Допомогу по 100 тисяч гривень отримають 28 родин політичних бранців, які нині досі перебувають у російському полоні. На це спрямують 2 мільйони 800 тисяч гривень.
До слова, у жовтні 2020 року уряд вже виділяв гроші на підтримку рідних політв'язнів. Тоді по 100 тисяч гривень отримали родини 20 бранців, які досі перебувають у полоні, а також троє звільнених з полону.
Міністерство продовжує роботу зі спрощення механізму надання допомоги громадянам, які постраждали від збройної агресії Росії – політв'язням і військовополоненим,
– запевнили в Мінреінтеграції.
Більше про бранців Кремля:
- Родини яких саме політичних в'язнів отримають допомогу, наразі невідомо, адже їхнього списку не наводять. Втім, кількість тих, хто перебуває в російському полоні значно перевищує кількість 28.
- Станом на початок 2020 року, лише в полоні бойовиків на окупованих частинах Донбасу перебували понад 700 українців. Ще понад 100 – в окупованому Криму й на території Росії. Ця кількість постійно зростає.
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