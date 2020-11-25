При Міністерстві тимчасово окупованих територій вирішили виділити гроші на підтримку родин політичних в'язнів Росії. Всього виділять 2,8 мільйона гривень для 28 родин бранців – по 100 тисяч гривень кожній.

Відповідне рішення схвалила міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням людей політичними в'язнями Росії внаслідок війни. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Допомогу по 100 тисяч гривень отримають 28 родин політичних бранців, які нині досі перебувають у російському полоні. На це спрямують 2 мільйони 800 тисяч гривень.

До слова, у жовтні 2020 року уряд вже виділяв гроші на підтримку рідних політв'язнів. Тоді по 100 тисяч гривень отримали родини 20 бранців, які досі перебувають у полоні, а також троє звільнених з полону.

Міністерство продовжує роботу зі спрощення механізму надання допомоги громадянам, які постраждали від збройної агресії Росії – політв'язням і військовополоненим,

– запевнили в Мінреінтеграції.

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