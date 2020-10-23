Родичі курсантів та офіцерів, які загинули в авіакатастрофі літака Ан-26, можуть подати до суду через урядовий звіт щодо причин трагедії. Люди впевнені, що провину хочуть перекласти на екіпаж.

Мати загиблого капітана Ірина Кишеня розповіла в коментарі "ТСН", що перекладання провини за авіатрощу на екіпаж для родин ситуація очікувана.

До теми Уруський про розслідування трагедії з Ан-26: Є питання до організації польотів і до дій екіпажу

І якщо наступної середи, 28 жовтня, на засіданні уряду у фінальному звіті й справді пролунають анонсовані віцепрем'єром висновки урядової комісії, родичі подаватимуть до суду.

Я дуже обурена. Ми очікували, що всю провину покладуть на екіпаж. Чесно кажучи, легко все списати на загиблих хлопців і важко, щоб хтось із "верхів" відповів за це. Ми звертатимемось у Міноборони, телефонуватимемо на гарячу лінію, і подаватимемо до суду,

– запевнила Ірина Кишеня.

Що відомо про попередній висновок урядової комісіії

Системні порушення в організації польотів і з боку командування Повітряних сил, і з боку бригади, в якій трапилась трагедія – це головна причина катастрофи літака АН-26 на Харківщині.

Про попередній висновок урядової комісії з розслідування обставин авіатрощі раніше повідомив віцепрем'єр Олег Уруський. Офіційні результати презентують під час засідання Кабміну 28 жовтня.

Зверніть увагу! Раніше Уруський заявляв, що коли в Ан-26 відмовив лівий двигун (командир судна повідомив про це керівництво польоту), екіпаж отримав у відповідь команду зупинити завдання. Але по факту політ продовжили.



Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

Відео падіння Ан-26 у Харківській області: