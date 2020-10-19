Окремі родичі жертв катастрофи літака МАУ, який був збитий іранськими військовими, подали позов проти Ірану до Федерального суду у Вашингтоні. У ньому уряд Ірану та Корпус вартових Ісламської революції звинувачують у неспроможності убезпечити життя пасажирів цивільної авіації.

Позов подали родичі загиблих у катастрофі американців. У ньому вони також звинуватили владу Ірану у замовчуванні фактів та приховуванні і знищенні ключових доказів трагедії. Про це йдеться у пресрелізі юридичної фірми Herischi & Associates.

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Зазначається, що позов готували у координації з іншими схожими позовами проти Ірану.

Позивачі сподіваються, що ця справа буде дієвим кроком для притягнення винних до відповідальності. На жаль, родичі жертв не мають жодної довіри до розслідування цього злочину тими, хто його і скоїв, та здатності іранської судової системи вершити правосуддя,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що Україна веде перемовини з Іраном разом з іншими країнами, чиї громадяни загинули на борту збитого літака, але не може перешкоджати родичам загиблих українців подавати такі ж позови, якщо вони захочуть це зробити.

Втім! Одночасно подавати особистий позов та розраховувати на компенсацію за підсумками перемовин на державному рівні – юридично неможливо.



Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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