Колишнього бранця Кремля Романа Сущенка обрали першим заступником голови Черкаської облради. Сущенко балотувався на місцевих виборах на Черкащині від "Європейської Солідарності".

Сущенко представляє "Європейську Солідарність"

Кандидатуру Сущенка підтримали 38 з 62 депутатів. Про це Сущенко написав у фейсбуці.

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4 грудня 2020 року під час сесії Черкаської обласної ради більшість депутатського корпусу шляхом таємного голосування висловила мені щиру довіру і обрала першим заступником голови цього органу місцевого самоврядування,

– написав Сущенко.

Що відомо про Романа Сущенка: