Ексбранець Кремля Роман Сущенко обійняв посаду у керівництві Черкаської облради
Колишнього бранця Кремля Романа Сущенка обрали першим заступником голови Черкаської облради. Сущенко балотувався на місцевих виборах на Черкащині від "Європейської Солідарності".
Сущенко представляє "Європейську Солідарність"
Кандидатуру Сущенка підтримали 38 з 62 депутатів. Про це Сущенко написав у фейсбуці.
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4 грудня 2020 року під час сесії Черкаської обласної ради більшість депутатського корпусу шляхом таємного голосування висловила мені щиру довіру і обрала першим заступником голови цього органу місцевого самоврядування,
– написав Сущенко.
Що відомо про Романа Сущенка:
- Сущенко працював журналістом у Франції, був затриманий у Москві у 2016 році.
- Кремль звинуватив українця у шпигунстві і засудив до 12 років колонії.
- Сущенко жодної провини не визнав. У 2019 році він погодився відбувати термін покарання в Україні.
- У вересні 2019 року ексбранець Кремля повернувся додому в рамках обміну полоненими.
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