Росія вже активно погрожує хімічною зброєю всьому світу. Мовиться не тільки про “Новачок”, хоча він був при отруєнні бізнесмена Омеляна Гебрева у Болгарії, родини Скрипалів у Британії. Є й інші хімічні речовини. Зокрема, полоній, яким отруїли колишнього російського агента Олександра Литвиненка.

Цю хімічну речовину розробили з того ж самого науково-дослідного інституту НДІ-2 ФСБ. Про це в ефірі 24 каналу розповів Роман Доброхотов – головний редактор видання The Insider, яке разом з Bellingcat, CNN та Der Spiegel і провели розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Зверніть увагу Вбивство Олександра Литвиненка: чому колишній агент Росії просив фото перед смертю

За його словами, є ще інші отруєння різними хімічними речовинами. Зокрема, те, що сталося з президентом України Віктором Ющенком.

Росія вже активно погрожує хімічною зброєю всьому світу. Є інші випадки отруєння, щодо яких ми можемо лише здогадуватися, що вони були скоєні кимось зі спецслужб. Але це ще не доведено,

– зазначив шеф-редактор The Insider.

Зокрема, він пригадав гучний скандал, коли 2 керівники антидопінгового агентства РУСАДА померли один за одним нібито через серцевий напад. Це були чоловіки середнього віку без якихось проблем зі здоров'ям. І вони померли одразу після втечі Григорія Родченкова (ексочільника Московської антидопінгової лабораторії – 24 канал).

"Насправді ця низка отруєнь є значно більшою, ніж те, що ми вже встигли розслідувати. Нам ще багато доведеться дізнатися", – наголосив він.

Що відомо про смерть двох високопосадовців РУСАДИ? У лютому 2016 року помер ексголова виконавчої ради антидопінгового агентства РУСАДА В'ячеслав Сінєв та колишній виконавчий директор Микита Камаєв. Офіційною причиною смерті назвали проблеми з серцем.



Відзначимо, що посадовці пішли у відставку після гучного допінгового скандалу. У листопаді 2015 року РУСАДУ звинуватили в систематичному приховуванні вживання допінгу російськими спортсменами.

Про причетність Путіна до отруєння Навального

Роман Доброхотов вважає, що є 2 варіанти щодо отруєння російського опозиціонера.

►Або, як припускають журналісти-розслідувачі, цю операцію спочатку наказав провести і контролював Путін.

►Або склалася дивна ситуація, що цілий підрозділ ФСБ протягом 4 років займався розробкою програми з отруєння Навального. Адже вже було скоєно кілька спроб. Відтак президент Росії цього зовсім не знав.

Тобто в нас є цілий підрозділ вбивць з ФСБ, які можуть незалежно від Путіна вирішувати, кому жити і вбивати найбільших опозиціонерів. Але це ще гірше. Тоді виявляється, що в нас не Путін контролює ситуація, а якісь незрозумілі кати з ФСБ, за якими ніхто не здійснює контроль,

– пояснив він.

Шеф-редактор The Insider вважає, що обидва варіанти зараз для Кремля – жахливі. Відтак він не уявляє, як Путін 17 грудня буде виправдовуватися щодо цієї ситуації під час пресконференції.

Більше новин про отруєння Олексія Навального – читайте за посиланням.