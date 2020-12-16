Росія вже активно погрожує хімічною зброєю всьому світу, – шеф-редактор The Insider
Росія вже активно погрожує хімічною зброєю всьому світу. Мовиться не тільки про “Новачок”, хоча він був при отруєнні бізнесмена Омеляна Гебрева у Болгарії, родини Скрипалів у Британії. Є й інші хімічні речовини. Зокрема, полоній, яким отруїли колишнього російського агента Олександра Литвиненка.
Цю хімічну речовину розробили з того ж самого науково-дослідного інституту НДІ-2 ФСБ. Про це в ефірі 24 каналу розповів Роман Доброхотов – головний редактор видання The Insider, яке разом з Bellingcat, CNN та Der Spiegel і провели розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.
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За його словами, є ще інші отруєння різними хімічними речовинами. Зокрема, те, що сталося з президентом України Віктором Ющенком.
Росія вже активно погрожує хімічною зброєю всьому світу. Є інші випадки отруєння, щодо яких ми можемо лише здогадуватися, що вони були скоєні кимось зі спецслужб. Але це ще не доведено,
– зазначив шеф-редактор The Insider.
Зокрема, він пригадав гучний скандал, коли 2 керівники антидопінгового агентства РУСАДА померли один за одним нібито через серцевий напад. Це були чоловіки середнього віку без якихось проблем зі здоров'ям. І вони померли одразу після втечі Григорія Родченкова (ексочільника Московської антидопінгової лабораторії – 24 канал).
"Насправді ця низка отруєнь є значно більшою, ніж те, що ми вже встигли розслідувати. Нам ще багато доведеться дізнатися", – наголосив він.
Що відомо про смерть двох високопосадовців РУСАДИ?У лютому 2016 року помер ексголова виконавчої ради антидопінгового агентства РУСАДА В'ячеслав Сінєв та колишній виконавчий директор Микита Камаєв. Офіційною причиною смерті назвали проблеми з серцем.
Відзначимо, що посадовці пішли у відставку після гучного допінгового скандалу. У листопаді 2015 року РУСАДУ звинуватили в систематичному приховуванні вживання допінгу російськими спортсменами.
Про причетність Путіна до отруєння Навального
Роман Доброхотов вважає, що є 2 варіанти щодо отруєння російського опозиціонера.
►Або, як припускають журналісти-розслідувачі, цю операцію спочатку наказав провести і контролював Путін.
►Або склалася дивна ситуація, що цілий підрозділ ФСБ протягом 4 років займався розробкою програми з отруєння Навального. Адже вже було скоєно кілька спроб. Відтак президент Росії цього зовсім не знав.
Тобто в нас є цілий підрозділ вбивць з ФСБ, які можуть незалежно від Путіна вирішувати, кому жити і вбивати найбільших опозиціонерів. Але це ще гірше. Тоді виявляється, що в нас не Путін контролює ситуація, а якісь незрозумілі кати з ФСБ, за якими ніхто не здійснює контроль,
– пояснив він.
Шеф-редактор The Insider вважає, що обидва варіанти зараз для Кремля – жахливі. Відтак він не уявляє, як Путін 17 грудня буде виправдовуватися щодо цієї ситуації під час пресконференції.
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