Росія атакує НАТО: поширені фейки та як цьому протистояти
Нібито викривальна аналітика, конспірологічні теорії, пропагандистські новини та коментарі – Росія продовжує активну кампанію дезінформації проти НАТО. Закидає Альянсу ворожі дії, звинувачує в підриві світової безпеки, а ще – у використанні не надто якісної зброї. Водночас пропагандою намагається просувати власне військо.
Такі дії мають на меті не лише посіяти страх, але і сприяти поширенню негативних стереотипів про НАТО. Які найрозповсюдженіші вигадки про Альянс та як протистояти цим міфам – читайте у програмі "Фактор Безпеки" на 24 каналі.
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Фейки Кремля про норвезький винищувач F-35
Чим особливий F-35
Еліта військової авіації – норвезький винищувач F-35 у небі над Ісландією. Він надманеврений, невидимий для противника й багатофункціональний. Він злітає в небо немов блискавка та розвиває надзвукову швидкість.
Винищувач F-35 / Фото RG
Ісландія не має власної військової авіації, тож допомогу надають союзники з НАТО.
F-35 – наймасштабніший та найуспішніший проєкт в історії американської компанії Lockheed Martin. У небі цей літак із 2006 року. І за час свого існування встиг стати символом авіаційної могутності. Винищувач 5 покоління – універсальний. Може стояти на озброєнні військово-повітряних сил, флоту й корпусу морської піхоти будь-якої країни. Здатен сідати вертикально та катапультуватися. А ще оснащену технологію "Стелс", що дозволяє йому уникати радарів.
Випускати F-35 США планують до 2070 року. І загальні витрати на виробництво цих винищувачів оцінюють у майже 1,5 трильйона доларів. Та попри це за "блискавками" країни вишиковуються в черги. Союзники та партнери НАТО переконані: цей винищувач унікальний.
Як Росія хоче відвернути увагу від власних поразок
От тільки поставити під сумнів міць літака намагається Росія. Слабкі технічні характеристики, вартість, наче в золота, а ще нескінченні проблеми з обладнанням і автоматикою – пропагандисти Кремля розповсюджують фейки, щоби посіяти невпевненість в озброєнні НАТО. Натомість звичайно ж, пропонують використовувати літаки вітчизняного виробника.
Фейками про несправність озброєння Північноатлантичного альянсу Москва намагається відвернути увагу від власних прорахунків.
У Тверській області розбився винищувач Су-30 вартістю в 50 мільйонів доларів. Причина авіатрощі – випадкове збиття літака своїм колегою.
Російський Су-30 / Фото "РИА Новости"
Дискредитація флоту НАТО
Російські пропагандисти намагаються дискредитувати й флот Альянсу. Хоча союзники постійно посилюють спроможність своїх військово-морських сил. Лише Сполучені Штати мають на озброєнні кількасот бойових кораблів. Зокрема:
- 10 авіаносців,
- 9 десантних кораблів,
- 22 крейсери,
- 17 фрегатів,
- 72 підводних човни.
А в Королівському британському флоті:
- 3 великих десантних кораблі,
- 19 фрегатів та есмінців,
- 7 підводних човнів із крилатими ракетами,
- 4 атомні субмарини.
Незабаром сили Королівства поповнять ще 2 авіаносці. І хоча Росія переконує в могутності власного флоту, нині він відстає від військово-морських сил Альянсу.
Важливо Нова стратегія НАТО: як Альянс реагує на загрозу безпеці світу в умовах пандемії
Через понад 70 років із моменту свого заснування Північноатлантичний альянс продовжує адаптуватися до нових викликів, водночас руйнуючи дедалі більше стереотипів. І доводить: союзники, як і раніше, готові об’єднувати зусилля в разі потреби задля безпеки у світі.
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