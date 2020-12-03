Нібито викривальна аналітика, конспірологічні теорії, пропагандистські новини та коментарі – Росія продовжує активну кампанію дезінформації проти НАТО. Закидає Альянсу ворожі дії, звинувачує в підриві світової безпеки, а ще – у використанні не надто якісної зброї. Водночас пропагандою намагається просувати власне військо.

Такі дії мають на меті не лише посіяти страх, але і сприяти поширенню негативних стереотипів про НАТО. Які найрозповсюдженіші вигадки про Альянс та як протистояти цим міфам – читайте у програмі "Фактор Безпеки" на 24 каналі.

Цікаво Україна хоче взяти участь в операції НАТО у Середземному морі та відправити військових в Ірак

Фейки Кремля про норвезький винищувач F-35

Чим особливий F-35

Еліта військової авіації – норвезький винищувач F-35 у небі над Ісландією. Він надманеврений, невидимий для противника й багатофункціональний. Він злітає в небо немов блискавка та розвиває надзвукову швидкість.



Винищувач F-35 / Фото RG

Ісландія не має власної військової авіації, тож допомогу надають союзники з НАТО.

F-35 – наймасштабніший та найуспішніший проєкт в історії американської компанії Lockheed Martin. У небі цей літак із 2006 року. І за час свого існування встиг стати символом авіаційної могутності. Винищувач 5 покоління – універсальний. Може стояти на озброєнні військово-повітряних сил, флоту й корпусу морської піхоти будь-якої країни. Здатен сідати вертикально та катапультуватися. А ще оснащену технологію "Стелс", що дозволяє йому уникати радарів.

Випускати F-35 США планують до 2070 року. І загальні витрати на виробництво цих винищувачів оцінюють у майже 1,5 трильйона доларів. Та попри це за "блискавками" країни вишиковуються в черги. Союзники та партнери НАТО переконані: цей винищувач унікальний.

Як Росія хоче відвернути увагу від власних поразок

От тільки поставити під сумнів міць літака намагається Росія. Слабкі технічні характеристики, вартість, наче в золота, а ще нескінченні проблеми з обладнанням і автоматикою – пропагандисти Кремля розповсюджують фейки, щоби посіяти невпевненість в озброєнні НАТО. Натомість звичайно ж, пропонують використовувати літаки вітчизняного виробника.

Фейками про несправність озброєння Північноатлантичного альянсу Москва намагається відвернути увагу від власних прорахунків.

У Тверській області розбився винищувач Су-30 вартістю в 50 мільйонів доларів. Причина авіатрощі – випадкове збиття літака своїм колегою.

Російський Су-30 / Фото "РИА Новости"

Дискредитація флоту НАТО

Російські пропагандисти намагаються дискредитувати й флот Альянсу. Хоча союзники постійно посилюють спроможність своїх військово-морських сил. Лише Сполучені Штати мають на озброєнні кількасот бойових кораблів. Зокрема:

10 авіаносців,

9 десантних кораблів,

22 крейсери,

17 фрегатів,

72 підводних човни.

А в Королівському британському флоті:

3 великих десантних кораблі,

19 фрегатів та есмінців,

7 підводних човнів із крилатими ракетами,

4 атомні субмарини.

Незабаром сили Королівства поповнять ще 2 авіаносці. І хоча Росія переконує в могутності власного флоту, нині він відстає від військово-морських сил Альянсу.

Важливо Нова стратегія НАТО: як Альянс реагує на загрозу безпеці світу в умовах пандемії

Через понад 70 років із моменту свого заснування Північноатлантичний альянс продовжує адаптуватися до нових викликів, водночас руйнуючи дедалі більше стереотипів. І доводить: союзники, як і раніше, готові об’єднувати зусилля в разі потреби задля безпеки у світі.