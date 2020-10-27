Відбулось засідання спільної колегії Міністерств оборони Білорусі та Росії. Військові цих країн затвердили план двосторонньої співпраці на 2021 рік.

Зокрема, вони домовилися про спільну охорону кордонів Союзної держави. Про це повідомили на сайті "БелТА".

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Основна мета засідання

Основною метою засідання було організувати практичну роботу щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу країн. Це зроблять, щоб протидіяти викликам і загрозам військового характеру, спрямованим проти Союзної держави.

Які підсумки

На засіданні підбили низку підсумків:

обговорили діяльність оборонних відомств за 2019 рік;

запланували заходи щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави;

розглянули результати спільної роботи генеральних штабів з планування застосування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії відповідно до змін військово-політичних обставин;

прогнозували розвиток співпраці держав до 2025 року.

Відзначимо. Союзна держава – конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.

Підписання документів

Сторони підписали низку документів, які спрямовані на подальший розвиток і поглиблення військового співробітництва Росії та Білорусі.

Зокрема, підписали постанови:

► про проведення спільних спеціальних навчань;

► про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі в рамках єдиної регіональної системи протиповітряної оборони держав.