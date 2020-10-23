Роботу Тристоронньої контактної групи в рамках мінського процесу з врегулювання ситуації на Донбасі не вдається проводити ефективно вже протягом трьох місяців. А все тому, що росіяни стоять на заваді розгляду питань порядку денного засідань.

Таку заяву зробив постійний представник України у міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. Це сталося 22 жовтня під час засідання Постійної ради ОБСЄ, як повідомив Укрінформ.

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Протягом кількох тижнів Росія блокує роботу ТКГ і вимагає в України виконання мінських домовленостей, сама ж їх не виконуючи: "Ми щотижня слухаємо в цій залі заяви, у яких російська сторона намагається звинуватити Україну".

Однак насправді саме російська сторона продовжує блокувати роботу політичної робочої групи ТКГ вже майже три місяці, перешкоджаючи будь-якому обговоренню практичних питань, що входять до її порядку денного,

– заявив Цимбалюк.

Тобто Росія не виконує те, що "нормандська четвірка" узгодила у Парижі 2019 року. І це все на тлі того, що спостерігачі ОБСЄ фіксують порушення з боку бойовиків домовленості про відведення озброєнь.

"За два тижні СММ повідомила про 95 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, 89 з яких – в окупованих Росією районах Донецької й Луганської областей України", – уточнив дипломат.

У підсумку Цимбалюк порадив Росії "спрямувати свій величезний запал на виконання власних зобов'язань".

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До слова, Президент України Володимир Зеленський запропонував залучити до ТКГ представників релігійних організацій – для допомоги у гуманітарній царині.