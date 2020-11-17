Росія блокує відкриття КПВВ на Донбасі: США зробили заяву
Посольство США в Україні закликало Росію розблокувати пропуск населення через лінію розмежування на Донбасі. Сполучені штати вимагають відкриття всіх контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Диппредставництво наполягає, щоб Росія та підконтрольні їй бойовики перестали створювати перешкоди на шляху до миру на Донбасі. Про це йдеться в офіційній заяві американського посольства у твіттері.
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Ми закликаємо Росію слідувати ініціативі України й відкрити всі пункти в'їзду – виїзду на Донбасі та дозволити мирним жителям України одержувати пенсії та купувати ліки,
– йдеться у повідомленні.
У посольстві додали, що Росія та її поплічники мають перестати створювати перепони на шляху до миру, підставляючи під удар мирних жителів.
Робота КПВВ на Донбасі: основне
- Українська сторона 10 листопада відкрила 7 контрольних пунктів на лінії розмежування, вони щоденно працюють з 8.00 до 16.00.
- Росія вже тиждень блокує роботу КПВВ. Людей повертають на підконтрольну Україні територію.
- Представник МЗС Росії Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.
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