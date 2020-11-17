Посольство США в Україні закликало Росію розблокувати пропуск населення через лінію розмежування на Донбасі. Сполучені штати вимагають відкриття всіх контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Диппредставництво наполягає, щоб Росія та підконтрольні їй бойовики перестали створювати перешкоди на шляху до миру на Донбасі. Про це йдеться в офіційній заяві американського посольства у твіттері.

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Ми закликаємо Росію слідувати ініціативі України й відкрити всі пункти в'їзду – виїзду на Донбасі та дозволити мирним жителям України одержувати пенсії та купувати ліки,

– йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що Росія та її поплічники мають перестати створювати перепони на шляху до миру, підставляючи під удар мирних жителів.

Зверніть увагу! 16 листопада розблокувати роботу КПВВ на Донбасі Росію закликало посольство Британії в Україні. Велика Британія розчарована, що нещодавно відкриті КПВВ у Щасті та Золотому не функціонують. Негайного розблокування роботи КПВВ вимагали в міністерствах закордонних справ Німеччини та Франції.

Робота КПВВ на Донбасі: основне