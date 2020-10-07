Росія заблокувала роботу політичної групи у ТКГ через те, що чекає виборів у США. Також це пов'язано з постановою, яка начебто порушує мінські угоди.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі повідомив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він зазначив, що російська сторона вигадала історію з мінськими домовленостями. Саме тому вона повністю заблокувала роботу політичної групи на останніх кількох засіданнях.

До теми Це імітація роботи, – політолог про нову раду при ТКГ

Чому РФ блокує роботу ТКГ

Експерт ствердив, начебто є припущення, що Росія чекає на розвиток подій після виборів у Сполучених Штатах Америки.

Росія чекає результатів виборів у США, щоб обрати стратегію щодо Донбасу. У них є велика кількість варіантів,

– зазначив журналіст.

Постанова суперечить мінським домовленостям

За словами журналіста, російська сторона вважає, що ця постанова суперечить мінським угодам, адже:

по-перше, за словами окупантів, спочатку – вибори, потім – контроль над кордоном;

по-друге, вони вважають, що "Росии там нет".

Представник у ТКГ зазначив, що у 4-му пункті постанови про чергові місцеві вибори від липня 2020 року вказано, що вибори на непідконтрольній території проводитимуться, якщо:

► російські збройні формування залишать окуповані території;

► Україна повністю контролюватиме ситуацію.

Після місцевих виборів ця постанова втратить сенс. Тоді Росія шукатиме інші причини, щоб заблокувати переговори.

"Всім зрозуміло, що росіяни не хочуть грати за українськими правилами", – додав експерт.