Росія доклала руку до війни в Нагірному Карабасі, – генерал США Ходжес
Росії є вигідним конфлікт між Азербайджаном і Вірменії. Загалом нестабільність в Чорноморському регіоні – в інтересах Кремля.
Росія є головним бенефіціаром війни в Карабасі
Таку заяву зробив колишній командувач військами США в Європі в 2014 – 17 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес. Про це повідомляє "РБК-Україна".
До речі Росія може стати учасником конфлікту у Нагірному Карабасі
За словами Ходжеса, єдиним бенефіціаром поточної війни в Нагірному Карабасі є Росія.
Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо,
– зауважив генерал.
Тому він є впевненим, що Кремль доклав руку до того, щоб почати цей конфлікт. Або ж, безумовно, витягує вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною.
Ходжес додає, в США хотіли б бачити негайне припинення вогню та перехід до переговорів, замість реального конфлікту.
Актуально Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі: США, Франція та Росія зробили спільну заяву
- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії.
- Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Крім того, Єреван звинувачує Баку в ескалації.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт та закликала держави до припинення вогню.
- Азербайджан заявив, що є готовим до мирних переговорів, якщо Вірменія визнає Нагірний Карабах територією Азербайджану.
- Поточний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років, а загалом за цю територію країни борються вже понад століття. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.