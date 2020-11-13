За домовленостями між Вірменією, Азербайджаном і Росією саме остання має надати "миротворців" для врегулювання війни в Нагірному Карабаху. Вербувати людей для цього росіяни вирішили на нині окупованих частинах українського Донбасу.

Для комплектування так званих "миротворчих підрозділів" для Нагірного Карабаху людей шукають серед жителів Донбасу, які мають російське громадянство. Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.

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Одночасно з цим росіяни прискорюють процес примусової паспортизації населення. Це питання особисто контролює російське командування на тимчасово окупованих територіях.

Також окупанти розглядають питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України. Зокрема з наданням статусу "іноземного громадянина",

– повідомляє Міноборони.

Такий статус позбавляє українських громадян "виборчого права", хоча ніхто й не визнає виборів на Донбасі. Також українці не можуть укладати цивільно-правові угоди, які потребують посвідчення від нотаріуса.