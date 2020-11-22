Росія досі не привітала Байдена з перемогою на виборах у США: Путін пояснив, чому
У США ще 3 листопада відбулися вибори президента, а ЗМІ менш як за тиждень назвали ім'я переможця – Джо Байдена. Втім, Росія досі залишається чи не єдиною державою у світі, що не привітала жодного з кандидатів з перемогою. Президент Володимир Путін переконаний, що поки зарано будь-кого вітати.
Суто формально речі повинні бути зроблені відповідно до сформованої практики та з юридичною стороною справи, розповів Володимир Путін в інтерв'ю проєкту "Москва.Кремль.Путін", передає Интерфакс.
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Тут немає ніякої задньої думки й нічого, що було б незвичайним або могло лягти в основу подальшого руйнування наших відносин. Це чиста формальна сторона справи,
– пояснив лідер Кремля.
Він також запевнив, що Росія добре сткавиться до обох кандидатів – як до чинного президента Дональда Трампа, так і до його основного опонента Джозефа Байдена. Відтак не бачить жодних проблем для себе.
"Ми будемо працювати з будь-якою людиною, якій американський народ висловить довіру. Та виявити результат цієї довіри мають або за політичним звичаєм, коли одна зі сторін визнає перемогу іншої або результати виборів будуть визнані легітимними", – розповів Володимир Путін.
Він також навів приклад виборів 2016 року, коли більшість голосів здобувала Гілларі Клінтон, тож усі почали її вітати. Та на ділі переможцем виборів вийшов Дональд Трамп.
Вибори у США 2020: що відомо
- Президентські вибори у США відбулись 3 листопада. Перемогу здобув висуванець від Демократичної партії Джозеф Байден, за нього нарахували 306 голосів виборників. Конкурентом був республіканець та чинний президент Дональд Трамп. У нього є лише 232 голоси.
- Ще напередодні виборів американці готувались до протестів у разі, якби виграв Трамп. Люди виносили плакати, підпалювали машини, будівлі забили дошками. На вулиці мобілізували Нацгвардію.
- Однак масових протестів так і не відбулось. Натомість люди святкували перемогу Байдена просто на вулицях країни. певна кількість людей святкували не так перемогу Байдена, як поразку Трампа.
- Натомість Дональд Трамп не визнає власну поразку. Його штаб по черзі оскаржує результати в різних штатах і вимагає перерахунки голосів.
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