У США ще 3 листопада відбулися вибори президента, а ЗМІ менш як за тиждень назвали ім'я переможця – Джо Байдена. Втім, Росія досі залишається чи не єдиною державою у світі, що не привітала жодного з кандидатів з перемогою. Президент Володимир Путін переконаний, що поки зарано будь-кого вітати.

Суто формально речі повинні бути зроблені відповідно до сформованої практики та з юридичною стороною справи, розповів Володимир Путін в інтерв'ю проєкту "Москва.Кремль.Путін", передає Интерфакс.

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Тут немає ніякої задньої думки й нічого, що було б незвичайним або могло лягти в основу подальшого руйнування наших відносин. Це чиста формальна сторона справи,

– пояснив лідер Кремля.

Він також запевнив, що Росія добре сткавиться до обох кандидатів – як до чинного президента Дональда Трампа, так і до його основного опонента Джозефа Байдена. Відтак не бачить жодних проблем для себе.

"Ми будемо працювати з будь-якою людиною, якій американський народ висловить довіру. Та виявити результат цієї довіри мають або за політичним звичаєм, коли одна зі сторін визнає перемогу іншої або результати виборів будуть визнані легітимними", – розповів Володимир Путін.

Він також навів приклад виборів 2016 року, коли більшість голосів здобувала Гілларі Клінтон, тож усі почали її вітати. Та на ділі переможцем виборів вийшов Дональд Трамп.

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