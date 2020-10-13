Росія дозволила експортувати нафтопродукти до України: з чого саме зняли заборону
Російський уряд розширив перелік нафтопродуктів, експорту яких до України є дозволеним. Так, відповідну заборону зняли з бітуму, бітумних сумішей і мастил.
Таку постанову уряду Росії опублікували на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.
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Які нафтопродукти дозволив уряд Росії імпортувати до України
Мастила,
- Нафтовий бітум,
- бітумні суміші на основі природного асфальту або природного бітуму,
- інші залишки від переробки нафти і нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід.
Зауважимо, що ці види нафтопродуктів потрапили до переліку товарів, вивезення яких з Росії є дозволеним. Однак такий експорт слід здійснювати на підставі дозволів, які видає Мінекономрозвитку РФ.
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Що цьому передувало
- В середині квітня 2019 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка розширює заборону на імпорт низки товарів з України.
- Водночас документ забороняв експорт нафти та нафтопродуктів в Україну, а також обмежував експорт вугілля.
- Щоправда, згодом уряд РФ видав постанову, яка визначала перелік товарів, що з 1 червня 2020 року можна вивозити в Україну. Але тільки на підставі окремих дозволів (їх видає Мінекономрозвитку).
- У цю категорію потрапили окремі види нафтопродуктів і вугілля.