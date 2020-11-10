Алиев и Эрдоган показали Путину, что готовы наказать российские войска за поддержку противника, и уверены, что ответных ударов не будет.

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Ударный вертолет Ми-24П ВС России сбит на территории Армении, оба российских пилота уничтожены

Азербайджан признал факт атаки вертолета, назвав это "случайностью", и заявив о готовности выплатить компенсацию.

Но атака произошла вдалеке от зоны боевых действий в Карабахе – на границе Нахичеванской области Азербайджана и Армении.

Нет сомнений, что атака в этом районе не могла быть случайностью – ведь в том районе никаких боевых действий нет вообще.

Очевидно, после успешного наступления и перелома обстановки в Карабахе, Азербайджан показал готовность расширить фронт войны с Арменией уже непосредственно на ее территорию.

И мощный сигнал подан Москве – у азербайджанцев при турецкой поддержке рука не дрогнет нанести удар и по российским войскам. Азербайджан совершил нападение на участника Организации договора коллективной безопасности на территории страны – другого участника, с которым фактически идет война.

Путин начнет еще одну войну?

Если Россия не ответит ударом на удар, это будет сигналом – россиян можно сбивать, потом откупимся. Так было в Сирии, когда по приказу Эрдогана над территорией Сирии турки сбили российский бомбардировщик Су-24.

Азербайджан атаковал, потому что понимает – ответа не будет. Путин не посмеет ввязаться в войну. Российские войска в Армении не могут остановить азербайджанскую армию, а российскую авиацию остановят ВВС Турции. Россия скована войной в Украине, войной в Сирии, конфликтом в Грузии, в Молдове, Россия ввязалась в захват власти режимом Лукашенко в Беларуси. Россия слишком слаба, чтобы вступить в открытую войну. И Алиев демонстративно щелкнул Путина по носу. Россия не посмеет вмешаться в войну. И Россия получает урок – это больше не региональная сверхдержава, которая может творить, что угодно в пост-советских странах.

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Если Украина решит готовить операцию по освобождению Донбасса, она точно также не посмеет вступить в открытую войну с Украиной, которая должна заручиться поддержкой стран НАТО.

Источник: Facebook