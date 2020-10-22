Росія готується відновити випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерною енергоустановкою "Буревісник". Про це повідомив CNN, до якого потрапили супутникові знімки полігону.

Як пише видання, кадри були зроблені 18 – 20 вересня 2020 року компанією Planet Labs районі населеного пункту Паньково на архіпелазі Нова Земля.

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Проаналізувавши кадри, експерти дійшли до висновку, що на полігоні відновили стартовий майданчик. Також поблизу помітили велику кількість транспортних контейнерів та будівлю для перевірки ракет.

Двоє американських чиновників повідомили CNN, що Росія готується до випробування ракет у рамках своєї програми передових озброєнь.

"У 2018 році Росія призупинила випробування ракети "Буревісник", коли демонтувала місце запуску. "Однак отримані супутникові знімки доводять, що пауза закінчилась", – пише видання.



Супутниковий знімок полігону / Фото CNN

Що відомо про випробування ракети "Буревісник"

У вересні 2019 року стало відомо, що Росія проводила випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергоустановкою щонайменше 5 разів. Всі тестові запуски завершилися аваріями, а найтриваліший політ тривав понад 2 хвилини.

8 серпня 2019 року на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух і пожежа. Внаслідок аварії загинули 5 співробітників атомного відомства Росії.

Крім цього, рівень радіації внаслідок вибуху був перевищений в десятки разів.