Кремль має намір призупинити фінансову допомогу Киргизстану, поки у країні не стабілізується політична ситуація. Однак контакти з Киргизстаном Росія розривати не буде.

Що кажуть у Кремлі про події у Киргизстані

У Кремлі вважають, що важливі будь-які дії, що можуть "направити ситуацію у конституційне русло". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.

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За словами Пєскова, Кремль продовжуватиме стежити за подіями в Киргизстані.

Там зараз немає уряду як такого, і ми бачимо кризовий момент у республіці, тому, звичайно, до того, як запрацюють усі відомства, всі організації, певна пауза має сенс,

– переконує Пєсков.

Крім того, Росія не розриватиме контакти з Киргизстаном. Які саме, Пєсков повідомить, коли ситуація буде більш зрозумілою". Також працюватиме посольство РФ у країні та МЗС, адже, як наголосив прессекретар президента РФ, Киргизстан – близький партнер Росії.

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