Росія хоче призупинити фінансову допомогу Киргизстану
Кремль має намір призупинити фінансову допомогу Киргизстану, поки у країні не стабілізується політична ситуація. Однак контакти з Киргизстаном Росія розривати не буде.
Що кажуть у Кремлі про події у Киргизстані
У Кремлі вважають, що важливі будь-які дії, що можуть "направити ситуацію у конституційне русло". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.
Читайте також У заручниках Росії: що чекає Киргизстан після нової революції
За словами Пєскова, Кремль продовжуватиме стежити за подіями в Киргизстані.
Там зараз немає уряду як такого, і ми бачимо кризовий момент у республіці, тому, звичайно, до того, як запрацюють усі відомства, всі організації, певна пауза має сенс,
– переконує Пєсков.
Крім того, Росія не розриватиме контакти з Киргизстаном. Які саме, Пєсков повідомить, коли ситуація буде більш зрозумілою". Також працюватиме посольство РФ у країні та МЗС, адже, як наголосив прессекретар президента РФ, Киргизстан – близький партнер Росії.
Що відбувається у Киргизстані: останні новини
- Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 15 жовтня пішов у відставку.
- Раніше, 14 жовтні, у Бішкеку ввели надзвичайний стан, а будівлю парламенту передали владі.
- 10 жовтня прем'єр-міністром Киргизстану затвердили Садира Жапарова.