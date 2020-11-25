У Тверській області Росії на початку листопада відбулася конференція на тему російсько-польських взаємин. Її учасники, зокрема, закликали переглянути позицію Кремля щодо розстрілу польських офіцерів у Катині та переінакшити її на користь сталінської версії тих подій. Польща вже на такі заяви відреагувала.

Докладніше про конференцію у Тверській області

Захід організувало Російське військово-історичне товариство. Про це повідомляє посольство Польщі в Москві.

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За словами дипломатів, на конференції "пролунали висловлювання, спрямовані на спотворення фактів щодо Катинського злочину в Твері та Мідному".

Також там запропонували анулювати документ від 26 листопада 2010 року, де Росія підтвердила відповідальність СРСР та особисто Йосипа Сталіна за масове вбивство польських офіцерів.

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У польському посольстві вважають, що учасники конференції хочуть змістити фокус так, щоб не визнавати відповідальності НКВС за Катинський злочин у Мідному. Крім того, за словами дипломатів, росіяни закликають підтвердити сталінську версію масового вбивства, що покладає відповідальність на нацистську Німеччину.

Здивувало Варшаву й те, що цей захід було схвалили офіційні представники російської Думи, які брали участь в конференції.

Виходячи з заяв представників влади Російської Федерації, ми погоджуємось із тим, що потрібно зосередитися на захисті історичної правди про Другу світову війну, а також нагадувати про відповідальність НКВС за Катинський злочин,

– наголосили в посольстві Польщі у Москві.

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