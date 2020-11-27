Росія збирається вакцинувати від COVID-19 майже пів мільйона своїх військових
Понад 400 тисяч військовослужбовців в Росії будуть щеплені від коронавірусу російською вакциною. Відповідне доручення дав президент РФ Володимир Путін, який сам, до слова, поки уникає щеплення.
Наразі вакциновані 2,5 тисячі військовослужбовців. До кінця року у Росії сподіваються, що число вакцинованих військових зросте до 80 тисяч. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує ТАСС.
Найсмішніше, що Путін досі не щепився російською вакциною проти COVID-19: у Кремлі назвали причину
Згідно з дорученням президента, почалася вакцинація особового складу збройних сил проти нової коронавірусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тисяч військовослужбовців,
– наголосив він.
Шойгу також розповів, що ситуація з COVID-19 у російській армії нібито контрольована. Мовляв, за останні 2 тижні укріпилась тенденція до зниження кількості хворих.
Зауважимо, що раніше українські правозахисники наголошували, що ситуація у Криму та на Донбасі з COVID-19 залишає бажати кращого. Мовляв, саме російські військові найбільше поширюють коронавірус на окупованих територіях.
Що відомо про російську вакцину від коронавірусу:
- 11 серпня МОЗ Росії надав їй тимчасову реєстрацію. Путін назвав її ефективним та перевіреним засобом, який здатен формувати стійкий імунітет до коронавірусу.
- Попри це, вакцина ще не пройшла III фазу клінічних випробувань, а повноцінних результатів II фази досі немає у публічному доступі.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Вони помітили там неправдиві дані та "копіпасту".
- Тим часом в Росії вакцинують людей з професійних груп ризику. Не оминула ця участь й медиків окупованого російською владою українського Криму.
- 4 медики з двох різних регіонів країни повідомили про інфікування коронавірусом після вакцинації.
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