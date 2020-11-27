Понад 400 тисяч військовослужбовців в Росії будуть щеплені від коронавірусу російською вакциною. Відповідне доручення дав президент РФ Володимир Путін, який сам, до слова, поки уникає щеплення.

Наразі вакциновані 2,5 тисячі військовослужбовців. До кінця року у Росії сподіваються, що число вакцинованих військових зросте до 80 тисяч. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує ТАСС.

Найсмішніше, що Путін досі не щепився російською вакциною проти COVID-19: у Кремлі назвали причину

Згідно з дорученням президента, почалася вакцинація особового складу збройних сил проти нової коронавірусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тисяч військовослужбовців,

– наголосив він.

Шойгу також розповів, що ситуація з COVID-19 у російській армії нібито контрольована. Мовляв, за останні 2 тижні укріпилась тенденція до зниження кількості хворих.

Зауважимо, що раніше українські правозахисники наголошували, що ситуація у Криму та на Донбасі з COVID-19 залишає бажати кращого. Мовляв, саме російські військові найбільше поширюють коронавірус на окупованих територіях.

Що відомо про російську вакцину від коронавірусу: