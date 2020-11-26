Представник ОРДЛО від України в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Росія зараз робить все для того, аби план подальших дій щодо Донбасу йшов від бойовиків. Таким чином Москва хоче понизити роль "нормандської четвірки" у переговорному процесі.

Україна на такі поступки йти не збирається, наразі делегація вимагає від російської сторони представити їх план дій щодо Донбасу. Про ситуацію з планами дій по Донбасу Сергій Гармаш висловився в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор", інформує "Еспресо".

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Ми хочемо, щоб Росія представила свій план, щоб ми не обговорювали один план. Хай Росія представить свій план і бере відповідальність за виконання того плану, який буде напрацьований в результаті компромісу. Якщо буде. Якщо це можливо,

– зазначив журналіст.

Він вважає, що Росія не хоче брати на себе відповідальність саме тому, що її мета не вирішення конфлікту і не те щоб ці плани діяли й працювали, а щоб план йшов саме від ОРДЛО.

"Тобто, Росія хоче суб’єктивувати ОРДЛО. Для того, щоб не просто уникнути відповідальності за рішення, які будуть прийматися на ТКГ, а щоб понизити роль "нормандської четвірки", – переконаний Гармаш.

За його словами, Росія хоче, щоб питання Донбасу вирішувалося на більш комфортній для неї площадці. Мовляв, аби це був саме майданчик ТКГ, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини й Франції.

Водночас Гармаш висловив своє невдоволення позицією ОБСЄ. Журналіст вважає, що зараз представники місії займають неконструктивну позицію.

"Саме модератор і посередник у переговорах, яким є ОБСЄ, має нагадувати ті й же Росії, що вона не посередник, як вона завжди каже. Що вона учасник конфлікту, учасник переговорів і має нести відповідальність за всі домовленості. Ми не можемо домовлятись про щось з людьми, яких немає в ТКГ юридично. ОРДЛО не є стороною ТКГ", – підсумував Гармаш.

Коротко про ситуацію із планом дій по Донбасу:

Російська сторона у ТКГ 24 листопада заявила, що підтримує так званий "план дій щодо Донбасу", запропонований бойовиками.

При цьому раніше представники РФ відкинули український план, який вочевидь їй невигідний.

Оскільки проросійські бойовики не є учасниками переговорного процесу, то обговорювати чи навіть ознайомлюватися з їх планом Україна не збирається. Натомість пропонує Росії представити свій документ.



5 кроків плану України щодо Донбасу / Інфографіка 24 каналу