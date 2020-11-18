Росія вводить нове покарання за відчуження своїх територій. За вчинення такого злочину порушнику загрожує до 10 років за ґратами.

Російські депутати ухвалили відповідний законопроєкт 18 листопада, про це повідомили на сайті Державної думи Росії.

Читайте також У Держдумі Росії заявили про необхідність проведення "деокупації братньої України"

Документ вводить до Кримінального кодексу статтю, яка передбачає кримінальну відповідальність за відчуження територій або інші дії, які загрожують територіальній цілісності.

Довідка. Покарання передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 10 років. Справи за такими злочинами будуть розглядати обласні суди.

Зауважимо, що 11 серпень у Росії набули чинності поправки, згідно з якими заклики до відчуження територій країни віднесли до екстремістської діяльності.

Такий публічний заклик, якщо він пролунав вперше, карається адміністративною відповідальністю та чималим штрафом. Якщо ж він повториться, порушнику загрожує до 4 років позбавлення волі.

"Обнулення" для Путіна

Напередодні у Думу також внесли законопроєкт, який передбачає "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Якщо його ухвалять, він зможе очолювати Росію до 2036 року.