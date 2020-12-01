Росія має визнати свою відповідальність за виконання мінських угод. Також вона повинна припинити ставити під сумнів неупередженість Франції та Німеччини як посередників у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Це не перший за останній час випадок відверто маніпулятивних звинувачень на адресу партнерів України, які відіграють основну роль посередників у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Це зазначив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Укрінформ.

Зверніть увагу На Донбасі військовий побив та підпалив свого колегу: яка причина нападу

Спроба виправдати агресію

За його словами, емоційні заяви російського зовнішньополітичного відомства є нічим іншим, ніж черговою спробою виправдати подальшу агресивну політику Росії щодо України.

Російська сторона відверто не бажає здійснювати реальні кроки із врегулювання розпочатого нею міжнародного збройного конфлікту на українській землі,

– зазначив Ніколенко.

Росія блокує Україну

Звинувачуючи Україну в невиконанні рішень паризького саміту, російська сторона відмовляється визнавати, що вже впродовж 4 місяців блокує розгляд питань в рамках ТКГ. Їх визначили лідери нормандського формату в Загальних узгоджених висновках від 9 грудня 2019 року.

Речник МЗС додав, що це не єдиний приклад блокування російською стороною домовленостей і практичних кроків:

наразі не вдається фіналізувати план розмінування на 19 нових ділянках;

погодити розведення сил і засобів на 4 додаткових ділянках;

перейти до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб.

Хто візьме відповідальність

"Росія має визнати свою відповідальність за виконання мінських домовленостей і мирне врегулювання конфлікту та припинити ставити під сумнів неупередженість Франції та Німеччини як посередників", – наголосив Ніколенко.

Зазначимо! МЗС Росії 30 листопада оприлюднило коментар, в якому були закиди на адресу зовнішньополітичного відомства Франції. Вони стосувались підтримки України на шляху виконання мінських домовленостей та рішень паризького саміту глав держав у нормандському форматі від 9 грудня 2019 року.

Він також зауважив, що Україна, за активної ролі посередників і надалі докладатиме усіх зусиль задля врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами та виконання домовленостей, досягнутих у нормандському форматі та ТКГ.