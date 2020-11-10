Уряд Росії має виплатити опозиціонерові Олексію Навальному 8,5 тисяч євро компенсації. Причиною такого рішення є порушення прав Навального під час придушення протестів опозиції у травні 2012 року.

Дії російської влади під час протестів є порушенням Європейської конвенції з прав людини. Про це мовиться у рішенні Європейського суду з прав людини.

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Суд визнав незаконними затримання Навального та його соратника Вадима Гунька під час мітингів у 2012 році.

Протиправним також назвали утримання опозиціонерів у поліцейському відділку та подальший їхній арешт на 12 діб.

Навальному виплатять 8,5 тисяч євро компенсації.

Гуньку – 7,5 тисяч євро компенсації.

Які права людини порушили у Росії

заборону нелюдського поводження;

право на безпеку та свободу;

право на справедливе слідство;

право на свободу зібрань.

Що відбулося під час протестів у Москві