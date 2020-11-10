Росія має виплатити Навальному компенсацію: причина і сума
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Уряд Росії має виплатити опозиціонерові Олексію Навальному 8,5 тисяч євро компенсації. Причиною такого рішення є порушення прав Навального під час придушення протестів опозиції у травні 2012 року.
Дії російської влади під час протестів є порушенням Європейської конвенції з прав людини. Про це мовиться у рішенні Європейського суду з прав людини.
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Суд визнав незаконними затримання Навального та його соратника Вадима Гунька під час мітингів у 2012 році.
Протиправним також назвали утримання опозиціонерів у поліцейському відділку та подальший їхній арешт на 12 діб.
- Навальному виплатять 8,5 тисяч євро компенсації.
- Гуньку – 7,5 тисяч євро компенсації.
Які права людини порушили у Росії
- заборону нелюдського поводження;
- право на безпеку та свободу;
- право на справедливе слідство;
- право на свободу зібрань.
Що відбулося під час протестів у Москві
- 6 травня 2012 року на Болотній площі у російській столиці спалахнули мітинги.
- Опозиція протестувала проти переобрання президентом Росії Володимира Путіна.
- Акція закінчилася масовими затриманнями. Деякі учасники протесту отримали реальні терміни ув'язнення.
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