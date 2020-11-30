Майя Санду, яка невдовзі має вступити на пост президента Молдови, 30 листопада вже вдруге заявила, що Росія повинна вивести свої війська з Придністров'я. Пройшло лише трохи більше як година, а в Кремлі вже відреагували й заявили про "загрози для Молдови".

Кремль розраховує на збереження статусу-кво в Придністров'ї. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його зміна може призвести до дестабілізації. Його цитує видання "РИА-Новости".

До слова Майя Санду знову заявила, що Росія повинна вивести війська з Молдови

Росія виконує дуже важливі функції, і, безумовно, зміна статусу-кво, який грунтується на дусі й букві міжнародного права, може призвести до серйозної дестабілізації,

– лякає Дмитро Пєсков.

Він висловив сподівання, що Молдова піде на перемовини з Росією та не буде робити "будь-яких різких рухів" у питанні російських військових.

Крім того, речник Путіна розповів, що попередньо питання російських "миротворців" у Молдові не обговорювалося. Мовляв, досі триває діалог з чинним президентом Ігорем Додоном, але він у питанні Росії "більш конструктивний".

"Ми розраховуємо також, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність і що ми будемо враховувати всілякі негативні наслідки будь-яких різких кроків", – резюмував прессекретар президента Росії.

Детальніше про заяву Майї Санду: