Секретар РНБО Олексій Данілов допускає, що найближчими місяцями Росія може продовжити інтервенцію в Україну. Втім, в разі загострення військового конфлікту, Україна готова дати гідну відсіч.

Про це Данілов розповів під час прямого включення Вашингтон – Київ, організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики, передає "РБК-Україна". Так, у РНБО заявляють: Україна дасть потужну відсіч Російській Федерації та обов’язково здобуде перемогу у розв’язаній нею війні.

Дивіться також Україна – наріжний камінь, Чорне море – котел протистоянь, – екскомандувач Збройних сил США

Він повідомив, що на оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, а запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

За словами Данілова, Росія вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення.

Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти,

– зауважив він.

Секретар РНБО також додав, що не виключає також військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці.

"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч", – заявив Данілов.

До теми Агресія РФ проти України за тривалістю вже перевершила Другу світову війну, – дипломат

Зверніть увагу! Росія продовжує нарощувати військову могутність у Чорноморському регіоні. Зокрема, в анексований Крим окупанти перекидають все більше своїх військових та техніки. За найскромнішими оцінками, нині там є понад 32 тисячі чинних військових.