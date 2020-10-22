У РНБО не виключають військової ескалації Росії проти України найближчим часом
Секретар РНБО Олексій Данілов допускає, що найближчими місяцями Росія може продовжити інтервенцію в Україну. Втім, в разі загострення військового конфлікту, Україна готова дати гідну відсіч.
Про це Данілов розповів під час прямого включення Вашингтон – Київ, організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики, передає "РБК-Україна". Так, у РНБО заявляють: Україна дасть потужну відсіч Російській Федерації та обов’язково здобуде перемогу у розв’язаній нею війні.
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Він повідомив, що на оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, а запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.
За словами Данілова, Росія вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення.
Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти,
– зауважив він.
Секретар РНБО також додав, що не виключає також військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці.
"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч", – заявив Данілов.
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