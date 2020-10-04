Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначив, що до конфлікту з Азербайджаном у Нагірному Карабасі також можуть долучити російські сили. Мовиться про ті війська, що перебувають на території Вірменії. Але такий варіант є можливим лише за певних умов.

Пашинян про участь Росії в боях у Карабасі

Про це очільник вірменського уряду заявив у коментарі німецькому виданню Bild. За його словами, Єреван має договір із Москвою про застосування спільної системи протиповітряної оборони. І в цьому документі чітко визначено випадки, за яких можна застосовувати для безпеки Вірменії російських військовослужбовців із бази №102.

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Договір передбачає певні випадки. Я є впевненим, що Росія виконає свої контрактні зобов'язання, якщо такі випадки виникнуть,

– підкреслив Пашинян.

Що відомо про участь Росії у конфлікті між Азербайджаном і Вірменією

Сьогодні Москва виступає таким собі посередником. Однак, у конфлікті віддає перевагу Вірменії та її підтримує.

Також Росія – співголова (інші дві країни – це США та Франція) у мінській групі ОБСЄ. Її було створено в 1992 році та в неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина.

Напередодні Пашинян не виключив і появу російських митротворців у Нагірному Карабасі. Водночас він наголосив, що це питання слід розглядати у межах мінської групи ОБСЄ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров,зі свого боку, запевнив Єреван у готовності сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі.

До речі Понад 60 сирійських бойовиків, яких підтримує Туреччина, загинули у Нагірному Карабасі

Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко