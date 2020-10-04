Росія може стати учасником конфлікту у Нагірному Карабасі
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначив, що до конфлікту з Азербайджаном у Нагірному Карабасі також можуть долучити російські сили. Мовиться про ті війська, що перебувають на території Вірменії. Але такий варіант є можливим лише за певних умов.
Пашинян про участь Росії в боях у Карабасі
Про це очільник вірменського уряду заявив у коментарі німецькому виданню Bild. За його словами, Єреван має договір із Москвою про застосування спільної системи протиповітряної оборони. І в цьому документі чітко визначено випадки, за яких можна застосовувати для безпеки Вірменії російських військовослужбовців із бази №102.
Радимо ознайомитися Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
Договір передбачає певні випадки. Я є впевненим, що Росія виконає свої контрактні зобов'язання, якщо такі випадки виникнуть,
– підкреслив Пашинян.
Що відомо про участь Росії у конфлікті між Азербайджаном і Вірменією
- Сьогодні Москва виступає таким собі посередником. Однак, у конфлікті віддає перевагу Вірменії та її підтримує.
- Також Росія – співголова (інші дві країни – це США та Франція) у мінській групі ОБСЄ. Її було створено в 1992 році та в неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина.
- Напередодні Пашинян не виключив і появу російських митротворців у Нагірному Карабасі. Водночас він наголосив, що це питання слід розглядати у межах мінської групи ОБСЄ.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров,зі свого боку, запевнив Єреван у готовності сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі.
До речі Понад 60 сирійських бойовиків, яких підтримує Туреччина, загинули у Нагірному Карабасі
Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко
- Бойові дії тут тривають уже впродовж тижня на кількох різних напрямках.
- Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.
- В Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію. Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених з боку військових і цивільних.
- ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
- Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
- Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.