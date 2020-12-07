Молдова заборгувала Росії понад 7 мільярдів доларів за газ станом на листопад. Кремль може використати цей борг – тиснути на новообрану президентку Молдови Майю Санду.

Найбільше заборгувало Придністров'я. Сума, яку винен цей регіон, сягає 6,7 мільярдів доларів, повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.

До теми Зібралася група злочинців: президентка Молдови вимагає розпустити парламент

Як може тиснути Росія

Борг Росія може використати для тиску на Кишинів. Мовиться про виведення російських військових з Придністров'я. У разі, якщо Молдова вимагатиме вивести війська з регіону – Росія може припинити постачання газу.

У 2019 році президент Ігор Додон продовжив газовий контракт з РФ, однак лише до кінця 2020 року. Якщо Кремль припинитись постачання – Молдова може залишитися без газу просто посеред зими.

Цікаво Майя Санду заявила про спробу "захоплення влади" в Молдові

Проблема також полягає в тому, що інших варіантів у Молдови немає. Звісно, триває будівництво газових трубопроводів з ЄС. Однак за останні роки воно затягнулося, а тому трубопроводи точно не зможуть запустити вже через місяць.

Яка позиція Санду щодо боргу

Новообрана президентка Молдови Майя Санду після перемоги висловлювала обурення і запевняла, що борги перед Москвою є несправедливими.

Конфлікт на Придністров'ї: останні новини