Борг Молдови: Росія може тиснути на новообрану президентку Санду
Молдова заборгувала Росії понад 7 мільярдів доларів за газ станом на листопад. Кремль може використати цей борг – тиснути на новообрану президентку Молдови Майю Санду.
Найбільше заборгувало Придністров'я. Сума, яку винен цей регіон, сягає 6,7 мільярдів доларів, повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.
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Як може тиснути Росія
Борг Росія може використати для тиску на Кишинів. Мовиться про виведення російських військових з Придністров'я. У разі, якщо Молдова вимагатиме вивести війська з регіону – Росія може припинити постачання газу.
У 2019 році президент Ігор Додон продовжив газовий контракт з РФ, однак лише до кінця 2020 року. Якщо Кремль припинитись постачання – Молдова може залишитися без газу просто посеред зими.
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Проблема також полягає в тому, що інших варіантів у Молдови немає. Звісно, триває будівництво газових трубопроводів з ЄС. Однак за останні роки воно затягнулося, а тому трубопроводи точно не зможуть запустити вже через місяць.
Яка позиція Санду щодо боргу
Новообрана президентка Молдови Майя Санду після перемоги висловлювала обурення і запевняла, що борги перед Москвою є несправедливими.
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- Одразу після перемоги Санду на виборах вона вимагала від Росії виведення військ з Придністров'я. Наголосила, що чекає на дипломатичне та мирне розв'язання цього питання.
- У Росії відреагували на таку заяву критикою. Санду навіть назвали безвідповідальною. Так висловився глава МЗС Росії Сергій Лавров.
- Досі невідомо, скільки точно військових перебуває на Придністров'ї. Однак, за різними оцінками, від 1 до 2 тисяч осіб.
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