Росія розширила перелік українців, що підпадають під "спеціальні економічні заходи". Серед переліку опинилися чимало українських нардепів. Однак українські парламентарі зовсім не засмутилися через рішення Росії. Ба більше, чимало нардепів зарахували це до особистих досягнень.

24 канал зібрав реакцію парламентарів на рішення російської влади.

Важливо Росія знову розширила санкції проти України: хто потрапив під удар цього разу

Руслан Стефанчук

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не приховував своє захоплення. Він наголосив, що до усіх його досягнень додалося ще одне.

Дякую за таке визнання. Приємно, що моя робота на благо України не залишилась без уваги,

– написав Стефанчук.

Ольга Совгиря

Водночас представниця парламенту у Конституційному Суді Ольга Совгиря зі "Слуги народу" переконана, що усе робить правильно.

Єлизавета Ясько

Керівниця постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько зауважила, що не має активів у Росії й заводити не збирається. А рішення російського уряду вона розцінила як реакцію на політичну позицію як патріота України.

Також Ясько повідомила, що, як і обіцяла, найближчим часом зареєструє у парламенті свій законопроєкт "Про національні та міжнародні санкції".

Максим Бужанський

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відреагував на рішення російського уряду з гумором.

Росія внесла мене в санкційний список, все, не володіти мені Красноярськом. У мене тільки одне питання, так я зможу тепер грати на скрипці? Пішов спати, якщо згадають на Генасамблеї ООН, будіть,

– написав він.

Олександр Качура

На накладення санкцій відреагував ще один "слуга народу", нардеп Олександр Качура.

Дізнався, що російський уряд вніс мене в списку санкцій. Моя публічна позиція не зміниться – Росія окупувала український Крим і контролює самопроголошені "республіки" на Донбасі. Я вірю в мир. Але мир на умовах України,

– написав він.

Нардеп також додав, що "не має в РФ ні фабрик, ні майна, ні рахунків". Ба більше – ніколи в житті не був на території Росії.

Хто ще потрапив до санкційного списку Росії