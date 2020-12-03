Росія провела неформальну зустріч в ООН, в якій обговорювала необхідність провести референдум "для визначення статуса" окупованих територій. Українська делегація в тристоронній контактній групі відреагувала на такі дії бойовиків вкрай негативно.

"Захід", який влаштували представники Росії, виявився подією, яка викликає серийозну стурбованість станом російської дипломатії, заявила українська делегація в ТКГ.

До слова Спроба Росії легітимізувати в ООН бойовиків: зустріч у форматі Арріa відбулася – реакція Радбезу

Головні моменти провокації Росії:

Подію звели до діалогу між російськими бойовиками й буцімто "українську сторону", яку представляв політтехнолог з оточення Віктора Медведчука Михайло Погребинський.

Бойовики запропонували так званий референдум щодо статусу захоплених ними територій України.

Російський делегат Василь Небензя стверджував, що нормандський формат перемовин не має замінювати "мінський формат" (хоча такого не існує). Мовляв, нормандських зустрічей більше може й не бути.

Та найголовніше, що Небензя заявив: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це – політичний конфлікт між Росією та Україною").

Висновки української делегації:

Росія намагається замінити процес врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі (з її участю) в Нормандському форматі якоюсь "...дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік "ДНР" і "ЛНР".

Росія намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдореферендуму.

Українські переговорники переконані, що наслідком цього може стати одноосібне визнання Росією фейкових "республік" на сході України. Мовляв, це явна ознака того, що через рік після паризької зустрічі тиск Росії на Україну не вдався.

"Розцінюємо ці спроби Росії як передостанній крок в бік повного нехтування міжнародним правовим полем і переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти", – резюмувала українська делегація

Що таке відбулося в ООН