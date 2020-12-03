Росія послідовно реалізовує програму, яка має на меті нівелювати нормандський формат. Вона намагається посварити Україну з Францією та Німеччиною.

Попри втручання Росії, зв'язки з членами нормандського формату стали лише міцнішими. Про це повідомив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Рада Безпеки ООН не підтримала "шоу", яке намагалася влаштувати Росія. Зокрема, там не надали майданчик для його реалізації.

Довідка. Росія провела неформальну зустріч в ООН, на якій обговорювала необхідність провести референдум "для визначення статусу" окупованих територій. Детальніше про це – читайте тут.

Арестович зазначив, що постійні члени Ради Безпеки ООН засудили цю спробу, адже вона не має жодного стосунку до міжнародно-правового поля.

Про заяву російського делегата

Під час неформальної зустрічі в ООН російський делегат Василь Небензя заявив, що події в Україні є не внутрішнім конфліктом, а політичним – між Росією та Україною. На думку Арестовича, представник Росії дуже перенервував, тому ця заява могла бути випадковою. Водночас він припустив, що це також міг бути спланований крок.

Можливо, так вони колись визнають і збройний конфлікт між Росією та Україною,

– заявив він.

Чи обміняють українських полонених

За словами Арестовича, в Україні очікують, що новий обмін полоненими таки відбудеться 24 грудня 2020 року. Це підтримують також представники Франції та Німеччини.

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Однак він зазначив, що Путін є "головним постачальником хаосу у міжнародному просторі", тому це може відбутися й в останні години 2020 року.

Як розповів Арестович, якщо ситуація й надалі залишатиметься такою, як тепер, то надії на обмін полоненими є марними. Також він додав, що в Росії займають абсолютно неконструктивну прозицію з цього приводу.