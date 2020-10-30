Росія намагається посіяти розбрат між Україною і Білоруссю, – МЗС
РФ хоче посіяти розбрат між українським та білоруським народами. Однак у МЗС України вважають, що такі спроби Росії приречені на поразку.
У російському МЗС заявили, що нібито з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі". Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відповів на цей закид, пише "Європейська правда".
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Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб,
– зазначив Боднар.
За його словами, значною мірою відповідальність за нинішню ситуацію в Білорусі лежить саме на Росії. Адже вона "підступно намагається позбавити білоруський народ незалежності та суверенітету".
Боднар додав, що Росія боїться демократичної України, а також демократизації Білорусі, тому постійно вдається до спроб дискредитації та маніпуляцій.
"Намагання Росії посіяти розбрат між українським і білоруським народами заздалегідь приречені на поразку", – підсумував заступник міністра. Та додав, що така ж перспектива й у нікчемних спроб перекинути на Україну відповідальність за власну підривну діяльність РФ
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