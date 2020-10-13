Держсекретар США Майк Помпео зауважив, що Росія та Китай намагаються вплинути на зовнішню політику Штатів. За його словами, представники цих країн залучають лобістів, аналітичні інститути та експертне спільноту для впливу.

У пресслужбі американського відомства повідомили, що намагаються розв'язати цю проблему.

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Науково-дослідні американські організації, які вивчають зовнішню політику, повинні долучитись до розв'язання цієї проблеми. Помпео закликав їх розкривати зарубіжні джерела фінансування, зокрема й пов'язані з іноземними державними структурами.

Ми вітаємо різноманітні погляди. Однак ми пам'ятаємо, що деякі іноземні уряди, такі як Китайська Народна Республіка та Російська Федерація, прагнуть впливати на зовнішню політику США через лобістів, зовнішніх експертів та аналітичні центри,

– заявив Помпео.

За словами Помпео, Держдепартамент підтримує тісні зв'язки з науковою спільнотою, аналітичними центрами та іншими недержавними експертами по зовнішній політиці. Все задля просування інтересів США.

Довідка. Така ситуація з РФ не вперше. У серпні 2020 року спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф заявляли,що Росія активно втручається у місцевий виборчий процес. За їх словами, РФ робить це, аби забезпечити потрібний їм результат.