Росія направила на Донбас сотий гумконвой з 14 автомобілів
Вранці 26 листопада російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого гуманітарного конвою. За рахунком він вже сотий.
Переміщення гумконвою знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.
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Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що від 5:30 до 6:35 ранку через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну рушили 2 колони гумконвою у складі 14 автомобілів.
У вантажівках, які були заповнені на 40 – 50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.
Під виглядом гумконвоїв, Росія часто направляє на Донбас речі та озброєння для бойовиків. МЗС України протестує проти цих порушень.
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