Вранці 26 листопада російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого гуманітарного конвою. За рахунком він вже сотий.

Переміщення гумконвою знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

До теми Допомога, про яку не просили: Україна виступила проти гумконвою Росії на Донбасі

Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що від 5:30 до 6:35 ранку через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну рушили 2 колони гумконвою у складі 14 автомобілів.

У вантажівках, які були заповнені на 40 – 50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Зверніть увагу! Росія направляє в зону бойових дій на Донбас так звані гуманітарні конвої від серпня 2014 року. Митну та прикордонну служби України вони не проходять, до перевірок ці вантажівки росіяни не допускають.

Під виглядом гумконвоїв, Росія часто направляє на Донбас речі та озброєння для бойовиків. МЗС України протестує проти цих порушень.