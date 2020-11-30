Росія не має наміру обговорювати з США тему Криму. Водночас Кремль не планує обмінюватися з Вашингтоном санкціями.

Заява Росії щодо взаємин із США

У Кремлі вважають, що слід щільніше працювати над вдосконаленням взаємин із Вашингтоном, зокрема щодо Криму. Щоправда, за останнім питанням "обговорювати нічого, це взагалі не є проблемою – вже давно все вирішено". Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє інформаційна агенція РИА Новости.

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Ми – не готові розмінюватися, обмінюватися з США санкціями. Якщо США хочуть нарощувати – будь ласка. У якийсь момент ми покажемо, що ця політика веде нікуди, є неефективною. Вона продемонструє свою неефективність,

– зауважив Рябков.

За словами представника російського МЗС, Москва не планує обмінюватися санкціями навіть з новою адміністрацією США.

"Це питання вирішено, воно закрито. Його не існує на порядку денному, його просто немає", – зауважив він.

До слова, нещодавно США запровадили санкції проти 3 компаній із Росії. Усі вони порушили закон про нерозповсюдження зброї у Ірані, КНДР і Сирії.