Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія може припинити комунікацію з Євросоюзом. Станеться це, якщо європейські дипломати не виявлятимуть взаємоповаги.

Лавров стверджує, що не варто вести діалог з людьми, які відповідають за зовнішню політику на Заході і не розуміють необхідності взаємоповаги у розмові. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Ми повинні просто на якийсь час перестати з ними спілкуватися,

– поскаржився міністр.

Він також додав, що нещодавно на засіданні Ради ЄС звучали начебто "повчальні заяви" про те, що Росія не змогла скористатися шансом пояснити, що сталося з опозиціонером Олексієм Навальним.

"Глава Єврокомісії сказала, що важливо розлучитися з ілюзією, ніби Росія при нинішньому керівництві зможе відновити статус геополітичного партнера ЄС", – зазначив міністр.

Та додав, що це дуже серйозна заява з вуст вищої офіційної особи Єврокомісії.

Зверніть увагу! Раніше Лавров говорив про погіршення відносин з Німеччиною через звинувачення німецькими політиками Росії в отруєнні Навального.