Після укладеного перемир'я Вірменії та Азербайджану російські військові перебуватимуть на території Нагірного Карабаху. Але називати їх миротворцями Росія права не має.

Росія – агресор, а не миротворець

Російські військові окупували частини території України та Грузії, тож називати їх миротворцями ніяк не можна.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.

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Цимбалюк нагадав, що "Російська Федерація продовжує агресивні дії проти України", тож "не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, дислоковані у Нагірному Карабасі, миротворцями".

Ба більше, Росія окупувала частину території Грузії, що взагалі ставить під сумнів ефективність "миротворчої" ролі Росії на Кавказі.

На думку Цимбалюка, те, що РФ називає своїх військових у Карабасі миротворцями "дискредитує поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема".

Та попри все Україна вітає припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією.



Україна залишається на позиції "послідовної та безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Коротко про останні події навколо Нагірного Карабаху

9 листопада прем'єр Вірменії Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Сторони погодилися зупинитися на зайнятих ними позиціях, деякі райони згодом Вірменія ще має передати Азербайджану, а вздовж лінії зіткнення і коридору між Карабахом і Вірменією стануть миротворці.

12 листопада Путін оформив указом розташування російських військових у Нагірному Карабасі на 5 років.

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