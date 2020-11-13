Росія не має права називати миротворцями своїх військових у Карабаху: заява України в ОБСЄ
Після укладеного перемир'я Вірменії та Азербайджану російські військові перебуватимуть на території Нагірного Карабаху. Але називати їх миротворцями Росія права не має.
Росія – агресор, а не миротворець
Російські військові окупували частини території України та Грузії, тож називати їх миротворцями ніяк не можна.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.
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Цимбалюк нагадав, що "Російська Федерація продовжує агресивні дії проти України", тож "не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, дислоковані у Нагірному Карабасі, миротворцями".
Ба більше, Росія окупувала частину території Грузії, що взагалі ставить під сумнів ефективність "миротворчої" ролі Росії на Кавказі.
На думку Цимбалюка, те, що РФ називає своїх військових у Карабасі миротворцями "дискредитує поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема".
Коротко про останні події навколо Нагірного Карабаху
- 9 листопада прем'єр Вірменії Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Сторони погодилися зупинитися на зайнятих ними позиціях, деякі райони згодом Вірменія ще має передати Азербайджану, а вздовж лінії зіткнення і коридору між Карабахом і Вірменією стануть миротворці.
- 12 листопада Путін оформив указом розташування російських військових у Нагірному Карабасі на 5 років.
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