Росія не наважиться на відкриту конфронтацію, – депутат про загострення на Донбасі
Напередодні спостерігачі ОБСЄ надали інформацію про військову техніку, яку бойовики зберігають біля лінії фронту або стягують до неї. Водночас у штабі ООС неодноразово фіксували, що ворог зводить укріплення. Чи свідчить це про те, що росіяни готові до наступу – читайте далі.
На конкретну відкриту конфронтацію Росія не наважиться. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Костенко, секретар комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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Проте, за його словами, навіть якби ворог наважився на наступ, здійсювати його з боку Донбасу – це найбільш неправильне рішення. Як тактично, так і стратегічно.
Коли деякі політики говорять про скорочення армії, ми повинні розуміти, що до кордону на Чернігівщині у нас 150 чи 170 кілометрів До того ж, в нас взагалі декілька тисяч кілометрів кордону з Росією,
– наголосив Костенко.
На його думку, стягування техніки до лінії фронту може бути елементом залякування, аби відвернути увагу та змінити якісь політичні рішення у країні. Тож спецслужби та розвідка повинні аналізувати, що відбувається в політичних колах та генштабі Росії, зокрема – до яких рішень вони готові.
Крім цього, депутат пояснив, чи готова Україна до спроби прориву ворога. Він вважає, що вистачить сил не лише підтягти відведену техніку та особовий склад в достатній кількості, аби стримати противника, а й дати гідну відсіч.
Має бути адекватна відповідь з боку України, – Костенко
Костенко підкреслив, що Мінські домовленості не працюють, тож їх треба переглядати. А реакція української влади на порушення режиму припинення вогню насамперед повинна бути військовою. Варто взяти ініціативу на себе, поки не буде з'ясовано, чому обстріляли позиції ЗСУ.
За словами Костенка, поодинокою провокацією те, що відбулося на фронті, назвати не можна. Він сам воював на Донбасі з 2014 по 2019 роки, поки не був обраний до парламенту. Пройшов майже всі режими тиші, які були – так чи інакше вони порушувалися.
Війна в окопах виглядає по-іншому, ніж у києві. Там люди захищають країну та своє життя. Маючи зброю, коли по тобі стрілють, дуже важко сидіти і виконувати накази. Особливо, коли не знаєш, що далі,
– зауважив Костенко.
"Ми просто сидимо, не стріляємо, а нас у цей час вбивають. Тому це трохи припинили. Думаю, ТКГ залагодить це. Але маємо розуміти, що вбили наших військових, тому має бути адекватна відповідь. Якщо у нас вистрелили з кулемета, маємо відповісти з гранатомета", – додав він.
Депутат також пригадав скандальне рішення, яке напередодні ухвалив КСУ. Разом з загостренням ситуації на Донбасі це може бути елементом гібридної війни, яка передбачає поєднання політичних, економічних та військових способів для досягнення мети.
Повний коментар Костенка про ситуацію на Донбасі: дивіться відео 24 каналу
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