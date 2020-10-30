Напередодні спостерігачі ОБСЄ надали інформацію про військову техніку, яку бойовики зберігають біля лінії фронту або стягують до неї. Водночас у штабі ООС неодноразово фіксували, що ворог зводить укріплення. Чи свідчить це про те, що росіяни готові до наступу – читайте далі.

На конкретну відкриту конфронтацію Росія не наважиться. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Костенко, секретар комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Проте, за його словами, навіть якби ворог наважився на наступ, здійсювати його з боку Донбасу – це найбільш неправильне рішення. Як тактично, так і стратегічно.

Коли деякі політики говорять про скорочення армії, ми повинні розуміти, що до кордону на Чернігівщині у нас 150 чи 170 кілометрів До того ж, в нас взагалі декілька тисяч кілометрів кордону з Росією,

– наголосив Костенко.

На його думку, стягування техніки до лінії фронту може бути елементом залякування, аби відвернути увагу та змінити якісь політичні рішення у країні. Тож спецслужби та розвідка повинні аналізувати, що відбувається в політичних колах та генштабі Росії, зокрема – до яких рішень вони готові.

Крім цього, депутат пояснив, чи готова Україна до спроби прориву ворога. Він вважає, що вистачить сил не лише підтягти відведену техніку та особовий склад в достатній кількості, аби стримати противника, а й дати гідну відсіч.

Має бути адекватна відповідь з боку України, – Костенко

Костенко підкреслив, що Мінські домовленості не працюють, тож їх треба переглядати. А реакція української влади на порушення режиму припинення вогню насамперед повинна бути військовою. Варто взяти ініціативу на себе, поки не буде з'ясовано, чому обстріляли позиції ЗСУ.

Довідка. В ніч на 30 жовтня ворог двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Водяного. Двоє українських захисників отримали поранення, несумісні з життям.

За словами Костенка, поодинокою провокацією те, що відбулося на фронті, назвати не можна. Він сам воював на Донбасі з 2014 по 2019 роки, поки не був обраний до парламенту. Пройшов майже всі режими тиші, які були – так чи інакше вони порушувалися.

Війна в окопах виглядає по-іншому, ніж у києві. Там люди захищають країну та своє життя. Маючи зброю, коли по тобі стрілють, дуже важко сидіти і виконувати накази. Особливо, коли не знаєш, що далі,

– зауважив Костенко.

"Ми просто сидимо, не стріляємо, а нас у цей час вбивають. Тому це трохи припинили. Думаю, ТКГ залагодить це. Але маємо розуміти, що вбили наших військових, тому має бути адекватна відповідь. Якщо у нас вистрелили з кулемета, маємо відповісти з гранатомета", – додав він.

Депутат також пригадав скандальне рішення, яке напередодні ухвалив КСУ. Разом з загостренням ситуації на Донбасі це може бути елементом гібридної війни, яка передбачає поєднання політичних, економічних та військових способів для досягнення мети.

Повний коментар Костенка про ситуацію на Донбасі: дивіться відео 24 каналу