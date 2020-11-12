У Гаазі Міжнародний суд призупинив розгляд справи про захоплення українських моряків Росією в Керченській протоці восени 209 року. На таке рішення суду вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. У відомстві наголосили, що це не допоможе Росії уникнути відповідальності за вчинене.

Докладніше про реакцію МЗС на рішення Гааги щодо захоплення українських моряків

МЗС на своєму офіційному сайті пояснило, що суд вирішив розділити провадження на 2 стадії. Мовиться про юрисдикційну та по суті.

До теми Гаазький арбітраж призупинив розгляд справи про захоплення українських моряків: причина

На першій стадії Арбітражний трибунал розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, які подала Росія. Така практика, як зазначають в міністерстві, є поширеною в міжнародному арбітражі.

Росії не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі та потім утримувавши українські військово-морські судна,

– наголосили у МЗС.

Дипломати додали, що мовиться про затримання суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також 24 членів їхніх екіпажів.

Крім того, у міністерстві нагадали, що це вже не перша справа України проти Росії, яку розглядають за подібним механізмом. І у цих справах Україна успішно подолала юрисдикційні зауваження Росії.

Захоплення українських моряків і суден: коротко