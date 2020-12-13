Міністерство закордонних справ Казахстану терміново викликала тимчасового повіреного у справах Росії Олександра Комарова. Річ у тім, що у країні занепокоєні скандальним висловлюванням російського чиновника.

Казахстан обурений висловлюванням російського чиновника, який заявив, що Росія подарувала країні територію. Про це повідомляє пресслужба МЗС Казахстану.

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Як це було

В ефірі одного з російських телеканалів голова Комітету з освіти й науки Державної Думи Росії В'ячеслав Ніконов наголосив, що "територія Казахстану – це великий подарунок з боку Росії та СРСР".

Ніконов та його співрозмовник згадали й Україну. Вони переконані, що "щонайменше половина України була подарована Росією".

Реакція МЗС Казахстану

Заступник міністра закордонних справ Казахстану Марат Сиздиков висловив здивування щодо висловлювань Ніконова.

Почастішали провокаційні випади деяких російських політиків щодо Казахстану, які завдають серйозної шкоди союзницьким відносинам між нашими державами. МЗС Казахстану очікує адекватну оцінку російською стороною подібних висловлювань і закликає вжити заходів щодо недопущення надалі заяв такого роду від державних діячів Росії,

– повідомили в МЗС Казахстану.

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Як свої заяви прокоментував сам Ніконов

Глава комітету Держдуми з освіти й науки у телеграмі пояснив свої слова про те, що Росія подарувала Казахстану землі.

Вважаю, що інтереси Казахстану були повною мірою дотримані при визначенні меж Казахської РСР, які стали кордонами Республіки Казахстан. Саме про це я і сказав у передачі "Велика гра",

– написав Ніконов.

Попри такі собі "вибачення", МЗС Казахстану передав ноту Росії після слів Ніконова.

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