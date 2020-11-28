Росія стверджує, що перехопила літак США над Чорним морем
Російський винищувач 28 листопада перехопив літак Повітряних сил США. Останній летів над Чорним морем.
Так, російський винищувач Су-27 вилітав нібито на "упізнання і супровід" літака-розвідника RC-135. Про це повідомили у Міноборони Росії, інформує ТАСС.
До речі У США створюють літак з нестандартними крилами: як виглядатиме – фото
Навіщо Росія перехопила літак
У Росії стверджують, що виявили над нейтральними водами Чорного моря близьку до державного кордону повітряну ціль.
Винищувач направили, буцімто, щоб не допустити порушення кордону.
Для впізнання повітряної цілі і недопущення порушення державного кордону РФ у повітря підняли винищувач Су-27,
– мовиться у повідомленні.
Згодом екіпаж росіян побачив, що ціль – це стратегічний літак США. Зазначили, що потім винищувач супроводжував літак над акваторією Чорного моря.
Важливо Стартували льотні випробування першого українського гірокоптера: фото, відео
Поділитися новиною