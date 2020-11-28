Російський винищувач 28 листопада перехопив літак Повітряних сил США. Останній летів над Чорним морем.

Так, російський винищувач Су-27 вилітав нібито на "упізнання і супровід" літака-розвідника RC-135. Про це повідомили у Міноборони Росії, інформує ТАСС.

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Навіщо Росія перехопила літак

У Росії стверджують, що виявили над нейтральними водами Чорного моря близьку до державного кордону повітряну ціль.

Винищувач направили, буцімто, щоб не допустити порушення кордону.

Для впізнання повітряної цілі і недопущення порушення державного кордону РФ у повітря підняли винищувач Су-27,

– мовиться у повідомленні.

Згодом екіпаж росіян побачив, що ціль – це стратегічний літак США. Зазначили, що потім винищувач супроводжував літак над акваторією Чорного моря.

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