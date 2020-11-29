Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував, як Росія перекидає на тимчасово окуповану територію Донбасу потяги та пусті вагони для вугілля. Цей факт помітили ще пізно ввечері 26 листопада.

Біля кордону з Росією помітили здвоєний дизельний локомотив та 50 порожніх вагонів для вугілля. Про це мовиться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

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Коли помітили російські вагони на кордоні

О 21:43 приблизно за 2,5 кілометра на північний захід від населеного пункту Квашине й орієнтовно за 10 кілометрів на північний захід від кордону з Росією. Безпілотник помітив потяг у складі здвоєного дизельного локомотива та 50 порожніх вагонів для вугілля, що рухався на північний захід із напрямку від кордону.

та 50 порожніх вагонів для вугілля, що рухався на північний захід із напрямку від кордону. О 21:44 цей потяг проїхав повз інший локомотив (для перевезення потягів, якими транспортують вугілля) без вагонів, що рухався на південний схід у напрямку кордону з Росією.

(для перевезення потягів, якими транспортують вугілля) без вагонів, що рухався на південний схід у напрямку кордону з Росією. Перший потяг продовжив рух на північний захід, доки о 22:22 зупинився на залізничній станції в окупованому Іловайську.

в О 23:51 приблизно за 8,5 кілометра від населеного пункту Вознесенівка зафіксували потяг (за оцінкою, у складі дизельного локомотива та невстановленої кількості вагонів), який рухався на південний схід у напрямку кордону та виїхав за межі України 27 листопада о 00:01.

Чому російські потяги катаються тимчасово окупованою територією українського Донбасу, наразі невідомо. У звіті СММ ОБСЄ не зазначили, чи потяг, який виїхав за межі України, мав пусті вагони.

Зверніть увагу! Раніше у МінТОТ заявили, що Росія краде з окупованих районів Донбасу вугілля та постачає його у Туреччину та інші країни Європи. Для того, щоб це було можливо країна-агресор підробляє документи, що нібито вугілля російське.

Яка зараз ситуація на Донбасі

За минулу добу ОБСЄ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 5 порушень в Луганській.

За інформацією штабу ООС, Російські найманці на Донбасі за 28 листопада одразу 9 разів порушили перемир'я. Застосовували міномети, гранатомети й безпілотники. На щастя, з українських воїнів ніхто не постраждав.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу