Росія перекинула військові колони на Донбас: Україна в ОБСЄ вимагає пояснень
Під час дії перемир'я Росія 16 жовтня перекинула на Донбас дві військові автоколони. На засіданні постійної ради ОБСЄ представник України в міжнародних організаціях Євген Цимбалюк заявив, що Росія має надати пояснення таким діям.
Євген Цимбалюк закликав Росію припинити незаконні постачання в непідконтрольні уряду райони Донбасу й військову діяльність у прикордонній зоні, передає Укрінформ.
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Він підкреслив, що безпілотник моніторингової місії ОБСЄ 16 жовтня дві колони вантажівок військового типу. Вони перевозили невідомий вантаж з Росії в Донецьк.
Їх перевозили через кордон поблизу Манича, де відсутні пункти пропуску. Ми закликаємо російську делегацію надати пояснення щодо вмісту цього вантажу та його одержувачів,
– заявив український дипломат.
Коротко про військові колони Росії:
- Автоколону російських вантажівок, яка заїхала на територію окупованого Донбасу, спостерігачі ОБСЄ зафіксували впродовж 16 – 18 жовтня.
- Загалом бізпілотник зафіксував дві автоколони, які заїхали на окуповану українську територію. Одна з них заїхала, а невдовзі одразу ж виїхала.