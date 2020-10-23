Під час дії перемир'я Росія 16 жовтня перекинула на Донбас дві військові автоколони. На засіданні постійної ради ОБСЄ представник України в міжнародних організаціях Євген Цимбалюк заявив, що Росія має надати пояснення таким діям.

Євген Цимбалюк закликав Росію припинити незаконні постачання в непідконтрольні уряду райони Донбасу й військову діяльність у прикордонній зоні, передає Укрінформ.

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Він підкреслив, що безпілотник моніторингової місії ОБСЄ 16 жовтня дві колони вантажівок військового типу. Вони перевозили невідомий вантаж з Росії в Донецьк.

Їх перевозили через кордон поблизу Манича, де відсутні пункти пропуску. Ми закликаємо російську делегацію надати пояснення щодо вмісту цього вантажу та його одержувачів,

– заявив український дипломат.

Коротко про військові колони Росії: