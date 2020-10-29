10 тисяч солдатів і погашення зовнішнього боргу – ось такі бонуси пропонувала Росія керівнику Каталонії Карлесу Пучдемону. Натомість він мав почати війну з Іспанією за незалежність регіону.

Рука Кремля в Каталонії: нові деталі

Росія пропонувала солдатів і гроші, аби тільки Каталонія почала війну за незалежність. Керівник Каталонії Карлес Пучдемон, проте, від пропозиції Росії відмовився. Про це розповіли у виданні 20minutos.

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Мовляв, у слідства (нагадаємо, іспанці розслідують сепаратизм політиків Каталонії) є два записи телефонних розмов 2018 року:

Довірена особа колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона Віктор Тарадельяс розповідає Пучдемону ж таки, що якась російська група пропонує ризикнути створити нову державу з регіону, а для її захисту надасть 10 000 солдатів. Ба ще й сплатить каталонські зовнішні борги.

Пучдемона пропозиція, утім, не зацікавила.

Якби вони погодилися, події, ймовірно, були б трагічними й призвели б до збройного конфлікту з державою з непрогнозованою кількістю загиблих,

– прокоментував виданню цю інформацію один зі суддів у справі.

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Коротко про протести у Барселоні та референдум про незалежність

1 жовтня 2017 року у Каталонії відбувся референдум щодо незалежності від Іспанії.

Лідер Каталонії Карлос Пучдемон був серед його ініціаторів.

Іспанський уряд у Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.

У жовтні 2019 року верховний суд Іспанії засудив на тривалі терміни ув'язнення 9 каталонських політиків, серед яких і Пучдемона – за сепаратизм. У Каталонії через це почалися масові протести.

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Ситуація наразі стабілізувалася, але на 2021 рік планують провести ще один референдум про незалежність – вже узгоджений з владою Іспанії.