Леонід Кравчук хоче запропонувати Росії відкласти дорожні карти, аби зосередитися на виконанні вже узгоджених рішень у межах нормандського формату. У випадку відмови російської сторони, глава української делегації у ТКГ пропонує перейти до рішучих заходів тиску для досягнення прогресу.

Україна пропонуватиме Росії виконувати домовленості, досягнуті у межах норманського формату. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Якщо Росія назустріч не піде, він пропонує перейти до більш рішучих заходів тиску для прогресу в переговорах.

Тиск на Росію повинен бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе,

– зазначив Кравчук.

Одним з кроків тиску є накладення нових санкцій на Росію. Зокрема, відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Ми офіційно повинні сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості і бачимо глухий кут", – наголосив глава української делегації.

Та додав, що це не означатиме негайне припинення мінського формату. Робота продовжуватиметься, а Україна докладатиме всіх зусиль. Однак коли побачить, що ми "вже пішли на останні кроки, тоді буде "план Б".

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