Росія пообіцяла відплатити за нові санкції Великої Британії
У Росії заявили, що нові санкції Великої Британії через порушення прав у Чечні є нібито необґрунтованими. Тому Москва пообіцяла вжити заходи у відповідь.
Що заявили у Росії
Нові британські санкції, мовляв, демонструють неготовність влади держави відмовитися від свого конфронтаційного курсу щодо Росії. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Росії, пише 24 канал.
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Очільниця МЗС Росії Марія Захарова 12 грудня наголосила що вони з подивом прийняли введення Британією обмежень.
З урахуванням принципу взаємності залишаємо за собою право на прийняття адекватних заходів у відповідь,
– зауважила Захарова.
Проти кого ввели санкції:
- голови парламенту Чечні Магомеда Даудова,
- заступника міністра внутрішніх справ республіки Апті Алаудіна,
- ексглави поліції чеченського міста Аргун Аюба Катаєва,
- підрозділу російської гвардії "Терек".
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