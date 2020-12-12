У Росії заявили, що нові санкції Великої Британії через порушення прав у Чечні є нібито необґрунтованими. Тому Москва пообіцяла вжити заходи у відповідь.

Що заявили у Росії

Нові британські санкції, мовляв, демонструють неготовність влади держави відмовитися від свого конфронтаційного курсу щодо Росії. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Росії, пише 24 канал.

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Очільниця МЗС Росії Марія Захарова 12 грудня наголосила що вони з подивом прийняли введення Британією обмежень.

З урахуванням принципу взаємності залишаємо за собою право на прийняття адекватних заходів у відповідь,

– зауважила Захарова.

Проти кого ввели санкції:

голови парламенту Чечні Магомеда Даудова,

заступника міністра внутрішніх справ республіки Апті Алаудіна,

ексглави поліції чеченського міста Аргун Аюба Катаєва,

підрозділу російської гвардії "Терек".

Зверніть увагу! 10 грудня Велика Британія заявила, що вводить обмеження проти 11 людей. Окрім росіян, серед них є посадовців з Венесуели, Пакистану та Гамбії. Санкції ухвалили в межах скоординованих з США заходів щодо порушень прав людини.