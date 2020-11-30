Обрана президенткою Молдови Майя Санду вже вдруге після виборів заявила, що очікує виведення російських військ з Придністров'я. Переговорний процес вона планує продовжувати у форматі, який застосовувався раніше – з залученням України.

Питання врегулювання придністровського конфлікту Майя Санду обговорювала на своїй пресконференції 30 листопада. Про це пише молдовське видання NewsMaker.

До слова Молдова вимагатиме виведення військ РФ з Придністров’я: реакція Росії

Новообрана президентка Молдови підкреслила, що виведення російських військ – це не декларація, а реальна необхідність.

Буду працювати з Росією стільки, скільки потрібно, щоб вирішити питання вивезення зброї та виведення військ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сам минулого року піднімав це питання,

– підкреслила Майя Санду.

Переговорний процес за участі України

Політикиня підкреслила, що не планує проводити зустрічей з ватажком невизнаного Придністров'я Вадимом Красносельським "заради самих зустрічей".

Щодо формату перемовин Майя Санду підкреслила, що можна продовжувати діалог у визначеному ще раніше форматі "5+2". Це формат перемовин Молдови й Придністров'я за посередництва України, Росії, США, ОБСЄ та ЄС.

Останнім часом цей формат працював не дуже ефективно, тож він повинен запрацювати активніше,

– наголосила Санду.