Майя Санду знову заявила, що Росія повинна вивести війська з Молдови
Обрана президенткою Молдови Майя Санду вже вдруге після виборів заявила, що очікує виведення російських військ з Придністров'я. Переговорний процес вона планує продовжувати у форматі, який застосовувався раніше – з залученням України.
Питання врегулювання придністровського конфлікту Майя Санду обговорювала на своїй пресконференції 30 листопада. Про це пише молдовське видання NewsMaker.
До слова Молдова вимагатиме виведення військ РФ з Придністров’я: реакція Росії
Новообрана президентка Молдови підкреслила, що виведення російських військ – це не декларація, а реальна необхідність.
Буду працювати з Росією стільки, скільки потрібно, щоб вирішити питання вивезення зброї та виведення військ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сам минулого року піднімав це питання,
– підкреслила Майя Санду.
Переговорний процес за участі України
Політикиня підкреслила, що не планує проводити зустрічей з ватажком невизнаного Придністров'я Вадимом Красносельським "заради самих зустрічей".
Щодо формату перемовин Майя Санду підкреслила, що можна продовжувати діалог у визначеному ще раніше форматі "5+2". Це формат перемовин Молдови й Придністров'я за посередництва України, Росії, США, ОБСЄ та ЄС.
Останнім часом цей формат працював не дуже ефективно, тож він повинен запрацювати активніше,
– наголосила Санду.
Попередня заява Майї Санду
- Новообрана президентка Молдови раніше вже заявила, що Росія повинна вивести свої війська з Придністров'я, а свою зброю – вивезти.
- Втім, цей заклик негативно сприйняли в Кремлі. У російському МЗС заявили, буцімто "саме російські військові останні 25 років гарантували стабільність у регіоні".
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