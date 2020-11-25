Росія звинуватила американський військовий корабель "Джон С. Маккейн" у перетині морського кордону. Водночас Москва пригрозила протаранити есмінець США.

Відповідний інцидент трапився 24 листопада в затоці Петра Великого в Японському морі, що межує з Японією, Росією та Кореями. Про це повідомляє BBC News.

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Водночас у Міноборони Росії заявили, що протичовновий корабель Тихоокеанського флоту "Адмірал Виноградов" здійснював стеження за американським есмінцем. Судно використовувало міжнародний канал зв'язку, щоб попередити корабель США про неприпустимість його дій та можливість застосування таранного маневру для витіснення порушника з територіальних вод.

Що заявили у ВМС США

Після попередження американський корабель нібито вийшов у нейтральні води. Проте ВМС США заперечили будь-які протиправні дії та назвали заяву Росії про місію помилковою.

"Джон С. Маккейн" не був висланий з території будь-якої країни,

– заявив представник 7-го флоту ВМС США лейтенант Джо Кейлі.

За його словами, США "ніколи не будуть поклонятися залякуванню або змушенню приймати нелегітимні морські вимоги, які пред'явила Росія". Водночас 7-й флот країни заявив, що корабель "Джон Маккейн" проводив операцію "Свобода навігації", щоб підтвердити свободи й права мореплавання в районі затоки Петра Великого.

Довідка. Протичовновий корабель "Адмірал Виноградов" брав участь у майже зіткненні з американським крейсером "Чанселорсвіль" у 2019 році.