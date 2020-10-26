Представницький орган кримських татар Меджліс закликав ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією Крим. Все через катастрофічну ситуацію з пандемією коронавірусу на півострові та приховування інформації тамтешньою владою.

Кількість щоденних випадків захворювання в АР Крим та у Севастополі вже давно перетнула можливу межу. Про епідеміологічну ситуацію в Криму повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у фейсбуці.

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Росія приховує достеменні цифри

Влада РФ приховує справжню ситуацію з коронавірусом в Криму від громадськості та міжнародних організацій. Ніхто не знає точної кількості захворюваності та смертності на півострові.

У лікарнях вже давно немає достатнього забезпечення персоналом, відповідними умовами та навіть ліжками. Через це багатьох важких хворих на коронавірус відмовляються госпіталізувати. Цим "прирікають людину на вірну смерть", як наголосив Чубаров.

Глава Меджлісу також зазначив, що медперсоналу тамтешніх лікарень суворо заборонено вказувати в документах справжню причину смерті. Щобільше, немає даних і про політичних бранців.

Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі й про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів,

– додав Чубаров.

Допомога ззовні

Президія Меджлісу закликає Організацію з безпеки й співробітництва в Європі та моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окуповану Росією територію Криму, щоб вивчити ситуацію.

Також відомство закликає ВООЗ надати жителям півострову якісне медичне обслуговування в умовах пандемії.

Які причини такої ситуації

Головною причиною погіршення епідеміологічної ситуації на півострові є те, що влада Росії як держава-окупант не вживає заходів щодо захисту здоров'я та життя населення території, яку насильно відібрали.

Довідка. Дані про захворювання, які надає російська влада у Криму, не підтверджує жодна міжнародна організація. Правозахисники стверджують, що цю статистику значно занижують.