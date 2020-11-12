Росія ухвалила санкції проти Німеччини і Франції через отруєння Навального, – Лавров
У відповідь на санкції Німеччини та Франції проти Росії держава запровадить власні обмеження проти двох країн. Вони стосуватимуться працівників апаратів керівництва держав.
У Росії традиційно наголосили, що опозиціонера Олексія Навального нібито могли отруїти вже у Німеччині. Про це заявив міністр іноземних справ держави Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.
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Так, як санкції прямо стосуються працівників адміністрації президента Росії, наші обмеження будуть дзеркальними,
– підкреслив Лавров.
За його словами, санкції вже прийняли. Незабаром Росія повідомить про них Францію та Німеччину.
Що відомо про санкції ЄС проти Росії
- 16 жовтня Європейський Союз ввів обмеження проти 6 росіян та 1 компанії.
- Цих людей підозрюють у причетності до отруєння Навального.
- Серед них є заступник адміністрації президента, глава ФСБ, заступники міноборони Росії та ще декілька державних службовців.
- Для цих людей заборонений в'їзд на територію ЄС, а всі їхні активи – заморожені.
- Росія обурилася таким рішенням ЄС та пригрозила дзеркальними санкціями.
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